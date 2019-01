ECHO BUNDESLIGY: Po osmi zápasech bez výhry dostal kouč Hannoveru padáka. Doll přišel jako zachránce

Rošáda na lavičce Hannoveru je teprve třetí trenérskou výměnou v letošním ročníku bundesligy. K první sáhl v říjnu VfB Stuttgart, kde Tayfuna Korkuta nahradil Markus Weinzierl, k druhé pak Bayer Leverkusen. Tam v lednu vystřídal Nizozemec Peter Bosz svého předchůdce Heiko Herlicha.

Dortmund - Hannover 5:1 - Vedení Hannoveru muselo po vysoké porážce v Dortmundu jednat. Vždyť jeho tým naposledy vyhrál 9. listopadu nad Wolfsburgem a od té doby uhrál v osmi zápasech jen dva body. I proto se v tabulce propadl na sestupovou sedmnáctou příčku.

„Hodinu jsme přitom hráli v Dortmundu dobře, jenže pak jsme se dopustili úplně zbytečné chyby a dostali druhý gól. Úplně jsme odešli a domácí vyhráli zaslouženě. My mu to ale usnadnili," povzdechl si trenér Breitenreiter.

Ten hned po sobotním střetnutí skončil a vedení Hannoveru jednalo s několika adepty. Ve hře byl Felix Magath, Mirko Slomka a také Thomas Doll. A právě pro bývalého reprezentanta NDR Dolla se Hannover nakonec rozhodl.

„Na všech předchozích štacích odváděl poctivou a úspěšnou práci. A bylo jedno, zda mužstvo zachraňoval nebo s ním hrál o titul," zdůvodňoval manažer Hannoveru Horst Held smlouvu s Dollem.

Ten naposledy působil v maďarském Ferencvárosi, s nímž vyhrál Maďarský pohár a mistrovský titul k tomu. V Hannoveru podepsal smlouvu do června 2020 s tím, že je platná jak pro první, tak pro druhou bundesligu.

Bayern Mnichov - Stuttgart 4:1 - Na vysoké vítězství lídra tabulky Dortmundu zareagoval druhý Bayern rovněž hladkou výhrou, ale trenér Niko Kováč přesto příliš nadšený nebyl. „Pokud chceme být šampiony, musíme hrát naplno celých devadesát minut," vyčítal svým svěřencům, že po rychlém vedoucím gólu polevili a nechali Stuttgart dokonce vyrovnat. Až vlastní branka hostujícího Gentnera deset minut po přestávce skóre otočila a nasměrovala Bayer k sedmému vítězství v řadě.

Mönchengladbach - Augsburg 2:0 - Domácí měli celý zápas drtivou převahu, ale hodně dlouho ji nedokázali zúročit. Augsburg, v jehož dresu odehrál celých 90 minut český legionář Morávek, totiž výborně bránil, a i se štěstím přečkal několik vyložených šancí, do nichž se hráči Gladbachu dostali. Až v závěru se prosadil Švéd Wendt, výhru pak pečetil střídající Herrmann.

Düsseldorf - Lipsko 0:4 - Už po čtvrthodině vedli hosté 3:0 a proměnili zápas v exhibici. „Výsledek, výkon, předvedená hra, z toho všeho jsem nesmírně šťastný," rozplýval se trenér Lipska Ralf Ragnick, který si upevnil se svým týmem čtvrtou příčku zaručující šanci na Ligu mistrů. „Hráli jsme velice špatně, ale na své svěřence vinu neházím. Jsou to lidé a ne roboti, takže na bídný den mají také nárok," hájil svůj tým navzdory čtyřem inkasovaným gólům kouč Friedhelm Funkel.

Brémy - Frankfurt 2:2 - Dvakrát v průběhu střetnutí domácí, za které odehráli celý zápas jak Pavlenka, tak Gebre Selassie, vedli, Frankfurt však dokázal pokaždé odpovědět a nakonec si díky penaltě proměněné Hallerem odvezl bod. Pro trenéra Bréma Kohfelda to byly velké nervy. Některé verdikty rozhodčích se mu evidentně nelíbily, takže se pustil do čtvrtého sudího a byl vykázán tribunu. „Poprvé v životě. A to jsem mu neřekl jediné špatné slovo," hájil se domácí kouč.

Freiburg - Hoffenheim 2:4 - Po vyrovnaném prvním poločase se utkání proměnilo v divokou přestřelku, při které měli nakonec navrch hosté. „Jsme rádi, že jsme po dlouhé době bodovali zase naplno. Už jsme tři body potřebovali," připomínal trenér Julian Nagelsmann, že Hoffenheim v sedmi předchozích bundesligových zápasech nevyhrál.

Wolfsburg - Leverkusen 0:3 - V souboji sousedů v tabulce měli nakonec jasně navrch hosté. „Divákům se musel fotbal líbit, protože šance se rodily na obou stranách. My je proměňovali, domácí ne, protože nás několikrát podržel gólman," chválil trenér Peter Bosz výkon finského brankáře slovenského původu Lukáše Hrádeckého.

Mohuč - Norimberk 2:1 - Domácí si s posledním týmem tabulky nakonec poradili, ale na výhru se hodně nadřeli. „Čekali jsme, že to bude tvrdý boj a nepletli jsme se. Důležité, že jsme ho zvládli a do dalších utkání budeme mít víc klidu," kvitoval těsné vítězství kouč Sandro Schwarz.

Hertha Berlín - Schalke 2:2 - V pátečním prologu bylo o výsledku rozhodnuto už v první půli, kdy padly všechny čtyři góly. Hosté dvakrát vedli, domácí, v jejichž sestavě s český legionář Darida objevil jen na poslední tři minuty, ovšem dokázali pokaždé odpovědět. Na druhou branku dokonce ve čtvrté minutě nastavení prvního poločasu. „Myslím, že remíza je dobrá jak pro nás, tak i soupeře," glosoval zápas trenér Herthy Pal Dardai.