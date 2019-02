ECHO BUNDESLIGY: Video zasáhlo do jarních propočtů Bayernu. Obhájce už zase ztrácí sedm bodů

Bayern ji ovšem nevyužil, takže jeho manko ještě víc narostlo. „Uznávám, že naše vyhlídky jsou o něco horší, ale my se nikdy nevzdáváme," uznal ostatně i trenér obhájce titulu Niko Kovač.

„Zbývá ještě pořád čtrnáct zápasů a my musíme udělat vše, abychom v nich získali co nejvíc bodů," pravil s vírou, že podobně smolná partie jako v Leverkusenu se už nebude opakovat.

Leverkusen - Bayern Mnichov 3:1 - Proti Bayernu jako by se spiklo všechno. Začal výborně, v první půli měl jasně navrch, hlavičkující Goretzka ho svým čtvrtým golem v posledních třech zápasech dostal do vedení. A jen u jednobrankového zůstat nemuselo, kdyby nezasáhl videosystém VAR. Lewandowski přidal totiž v nastaveném čase prvního poločasu druhý gól, ale ten pro těsný ofsajd neplatil.

Trenér Kovač nejprve protestoval, ale když si důkladně prohlédl videozáznam, sám uznal, že o centimetrový ofsajd šlo. „Za kalibrovanou čárou měl ale jen koleno," připustil. Po změně stran došlo k nečekanému obratu. Jamajský legionář Leon Bailey nejdřív parádní střelou z trestného kopu vyrovnal, deset minut poté Volland skóre otočil. Bayern se vrhnul do ofenzivy a snažil se zachránit alespoň remízu, jenže šance neproměnil a tři minuty před koncem inkasoval potřetí. A opět přitom úřadovalo video. Branka Alaria nejprve pro ofsajd neplatila, ale sudí Stieler celou situaci přezkoumal u videa a ex post ji uznal. „Všechno bylo proti nám. Přitom by bylo spravedlivé, aby zápas skončil nerozhodně," stýskal si kouč Bayernu.

Sestřih utkání 20. kola fotbalové bundesligy: Leverkusen - Bayern (3:1)

DIGI Sport, DIGI Sport

Frankfurt - Dortmund 1:1 - Vyrovnaná partie pátého Frankfurtu s lídrem bundesligy skončila spravedlivou remízou, kterou brali oba trenéři. „Chtěli jsme samozřejmě vyhrát, ale po těžkém střetnutí s výborným soupeřem jsem i s bodem spokojený. Vždyť jsme ho získali i s dávkou štěstí," uznával kouč vedoucího Dortmundu Lucien Favre, že remíza, o kterou se postaral kapitán jeho týmu Marco Reus, byla za dané konstelace vlastně ternem.

Sestřih utkání 20. kola fotbalové bundesligy: Frankfurt - Dortmund (1:1)

DIGI Sport, DIGI Sport

Schalke 04 - Moenchengladbach 0:2 - Nic jiného než červenou kartu nemohl domácí gólman Alexander Nubel očekávat. Po necelé čtvrthodině druhé půle totiž poslal k zemi Thorgana Hazarda, který se na něho řítil za bezbrankového stavu sám. Do brány Schalke tak musel Fährmann a hosté hráli půlhodinovou přesilovku. „Byl to rozhodující moment celého zápasu," uznal hostující kouč Dieter Hecking, že početní převaha jeho týmu pomohla, i když ji zúročil až v posledních pěti minutách. Dva góly ale dal, tři body získal a v tabulce se posunul na druhou příčku.

Sestřih utkání 20. kola fotbalové bundesligy: Schalke - Mönchengladbach (0:2)

DIGI Sport, DIGI Sport

Hannover - Lipsko 0:3 - Ani výměna trenérů Hannoveru nepomohla. V pátečním prologu k 20. kolu už ho vedl nový kouč Thomas Doll, ale ani ten nejspíš zázraky nesvede. „Lipsko hraje úplně jinou ligu než my. Nemuselo vydat ani moc sil, aby nás porazilo. Pro nás bude mnohem důležitější utkání příštího kola s Norimberkem," připomínal záchranářský duel, který na jeho svěřence čeká a jenž zřejmě hodně napoví o dalším osudu Hannoveru v bundeslize.

Sestřih utkání 20. kola fotbalové bundesligy: Hannover - Lipsko

DIGI Sport, DIGI Sport

Norimberk - Brémy 1:1 - Díky remíze s Brémami, kterou zachránil čtyři minuty před koncem střídající Švéd Ishak, unikl Norimberk z poslední příčky v tabulce, ale jeho situace je dál kritická. „Bod je to ale pro nás velice důležitý. Stejně jako vědomí, že máme dobrý a silný tým, který je ochoten bojovat až do konce. Remíza posílí sebevědomí hráčů," je trenér Norimberku Michael Köllner přesvědčen, že ještě není nic ztraceno.

Sestřih utkání 20. kola fotbalové bundesligy: Norimberk - Brémy (1:1)

DIGI Sport, DIGI Sport

Stuttgart - Freiburg 2:2 - Pro Stuttgart zmítající se rovněž u dna tabulky smolný zápas. Vždyť po divoké přestřelce inkasoval vyrovnávací gól ve třetí minutě nastavení. To už hrál jen v deseti, neboť v 89. minutě byl vyloučen střídající Gómez poté, co ve vzdušném souboji zasáhl protihráče loktem. „Jsem zklamaný. Výsledkem, ale i verdikty rozhodčího. I proto jsem se ho ptal, proč dával Gómezovi červenou kartu a proč tolik minut nastavoval," prozrazoval nespokojený trenér Markus Weinzierl obsah debaty s rozhodčím a důvod rozhořčených reakcí po utkání. Nebylo se jim ale co divit, protože Stuttgart už pět zápasů v řadě nevyhrál a trůní na šestnácté příčce, která by ho po skončení bundesligy poslala do baráže.

Sestřih utkání 20. kola fotbalové bundesligy: Stuttgart - Freiburg (2:2)

DIGI Sport, DIGI Sport

Augsburg - Mohuč 3:0 - Augsburgu se po hladké výhře nad Mohučí, o kterou se hattrickem postaral Islanďan Finnbogason, hodně ulevilo. Třicetiletý domácí útočník dal první dva góly z pokutových kopů, na třetí mu nahrával český legionář Morávek. „Oslavil jsem tím nejlepším způsobem páteční třicáté narozeniny. Ale hlavně jsem dokázal, že jsem nezapomněl střílet góly," zářil islandský útočník.

Sestřih utkání 20. kola fotbalové bundesligy: Augsburg - Mohuč (3:0)

DIGI Sport, DIGI Sport

Hertha Berlín - Wolfsburg 0:1 - Domácím, v jejichž sestavě se objevil český legionář Darida až na posledních dvacet minut, se ani druhý domácí jarní zápas nevydařil. Po remíze se Schalke v předchozím kole tentokrát dokonce prohráli. „Byl to zápas, v němž nebylo ani jedno mužstvo lepší, ale Wolfsburg chtěl vyhrát víc než my. A to rozhodlo," posteskl si domácí kouč Pal Dardai. Střídající Darida se mohl v samém závěru stát domácím hrdinou. Devět minut před koncem totiž brankář Vlků Casteels vyrazil hlavičku Grujiče jen před sebe, ale Darida ve velké šanci trefil jen gólmanovy nohy.

Sestřih utkání 20. kola fotbalové bundesligy: Hertha Berlín - Wolfsburg (0:1)

DIGI Sport, DIGI Sport

Hoffenheim - Düsseldorf 1:1 - Domácí potřebovali vyhrát, aby udrželi kontakt s první šestkou a mohli dál pomýšlet na účast v evropských pohárech, jenže proti Düsseldorfu se jim tradičně nedaří. Na podzim na jeho hřišti prohráli, tentokrát se museli spokojit jen s remízou. Přitom šli už po čtvrthodině do vedení gólem z penalty, kterou proměnil Kramarič, jenže okamžitě po přestávce Hennigs vyrovnal. Hoffenheim, za který tentokrát Kadeřábek nenastoupil, měl sice poté dost šancí, ale nedokázal je proměnit. „Sehráli jsme velice špatný zápas a navíc - Düsseldorf byl prostě šťastnější než my!" netajil rozčarování kouč Hoffenheimu Julian Nagelsmann.

Sestřih utkání 20. kola fotbalové bundesligy: Hoffenheim - Düsseldorf (1:1)

DIGI Sport, DIGI Sport