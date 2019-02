Čtyřicetiletý Peruánec jeden bundesligový primát má, na druhý pomýšlí. Dosáhne ně něj Pizarro už dnes?

Pokud by se na trávníku Olympijského stadionu v Berlíně objevil ve 22. kole bundesligy i dnes v souboji s domácí Herthou a dal opravdu gól, nejenže by se Lewandowskému zase o jednu trefu vzdálil, ale připsal by si další bundesligový rekord.

Stal by se totiž vůbec nejstarším hráčem, který se v historii bundesligy zapsal mezi střelce.

Vůbec nejstarším střelcem bundesligového gólu je zatím Miroslav Votava. Když se dresu Werderu Brémy trefil 24. srpna 1996 v zápase proti VfB Stuttgart, bylo mu 40 let a 121 dnů.

Kdyby dnes v Berlíně Claudio Pizarro skóroval, bude o patnáct dnů starší. Narodil se totiž 3. října 1978, takže dnes mu bude 40 let a 136 dnů.

Vyloučeno to není, protože před týdnem v utkání proti Augsburgu nastoupil Pizarro na posledních 13 minut a ke gólu měl blízko. A protože Milot Rashica laboruje s bolavými zády, mohl by trenér Florian Kohfeld čtyřicetiletého veterána postavit . Mimochodem o čtyři roky staršího, než je on.

„Pomáhá nám nejen svým charisma, přítomností v kabině a slovy, ale i vysokou výkonností, kterou si pořád udržuje," je kouč Werderu moc rád, že má Pizarra v kádru.

„Samozřejmě že bych i tento rekord chtěl," ujišťuje legenda peruánského fotbalu, která svou kariéru na starém kontinentu začínala už v roce 1996 právě v Brémách.

Po dvou sezonách ve Werderu, během nich nastřílel prvních 38 bundesligových branek, ho koupil mnichovský Bayern, v jehož dresu zažil „Piza" největší úspěchy. Během šesti let vyhrál s bavorským klubem třikrát bundesligu i Německý pohár a byl vyhlášen i nejlepším jihoamerickém fotbalistou působícím v Evropě.

V roce 2007 odešel na jednu sezonu do Chelsea, ale za rok byl zpátky znovu v Brémách, kde během čtyř let nastřílel dalších 60 ligových branek.

Bayern Mnichov ho koupil podruhé a Pizarro, jenž má italské předky, mu pomohl znovu k třem ligovým primátům, dvěma triumfům v Německém poháru i vítězství v Lize mistrů.

V roce 2015 de vrátil potřetí do Brém, tentokrát už ovšem jen na dva roky, neboť si ho pro změnu vyhlédl 1. FC Köln. Tam se však Pizarrovi nedařilo, za celou sezonu dal jen jednu branku, a i proto přišel o účast na MS v Rusku, kde reprezentace Peru startovala po dlouhých 36 letech.

Proto se vrátil znovu do Brém.

„Počtvrté a už opravdu naposledy," smál se při podpisu roční smlouvy. Během letošní bundesligové sezony si přesto připsal na konto 16 startů, během nich dal dva góly. Jeden Leverkusenu, druhý Mohuči.

„Je prostě neuvěřitelný. Pořád silný, klidný, a hlavně těžící z neuvěřitelné techniky. Před dvaceti lety, stejně jako teď, kdy mu je už čtyřicet. Sledoval jsem ho, učil se od něho, spoustu věcí jsem od něho okoukal. To, co jsem dokázal, je i díky němu," netají Robert Lewandowski, že Peruánec byl vždy jeho idolem a vzorem.

Nevadí mu proto, že si peruánská fotbalová ikona rekord ještě nějakou dobu ponechá. A dokonce by mu prý i přál, kdyby náskok o nějaký gól zvýšil. Hertha je ostatně pro Pizarra ideálním soupeřem. Vždyť je to druhý tým po Hamburku, jemuž nastřílel v bundeslize nejvíc gólů.