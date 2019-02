ECHO BUNDESLIGY: Bayern povinnost splnil. Jak odpoví vedoucí Dortmund?

Mnichovský Bayern v prologu k 22. kolu fotbalové bundesligy povinnost splnil. V Augsburgu to neměl snadné, neboť si sám zkomplikoval život vlastním gólem hned po pár desítkách vteřin, takže svěřenci trenéra Bauma vycítili šanci a bojovali jako o život. Nic platné jim to nebylo, neboť střelecky disponovaný Coman jejich náskok dvakrát srovnal a Alaba pak po změně stran zkázu dovršil.

Vydřenou výhrou tak stáhl manko na vedoucí Dortmund jen na dva body, ale lídr tabulky má pondělní domácí utkání s posledním Norimberkem k dobru.

„Ale i tak je dobré, že držíme Borussii stále pod tlakem. Musíme být hlavně trpěliví, jako jsme byli trpěliví i v Augsburgu," nechal se slyšet kouč obhájce titulu Niko Kovač.

Sestřih utkání 22. kola Bundesligy Wolfsburg - Mohuč

Wolfsburg - Mohuč 3:0 - Po remíze v minulém kole s Freiburgem potřebovali Vlci doma bezpodmínečně vyhrát, aby dál živili naději na cestu do pohárové Evropy. Začátek jim vyšel brilantně, neboť už po čtyřech minutách jim zařídil Arnold vedení, pak se ovšem dlouho třásli. Hosté se probrali a měli několik dobrých šancí na vyrovnání. „Na obdrženou branku jsme zareagovali dobře, jen zakončení scházelo. Jakmile jsme ale dostali druhou branku, bylo po zápase," povzdechl si kouč Mohuče Sandro Schwarz v narážce na penaltu, která přišla po ruce Gbamina.

Sestřih utkání 22. kola Bundesligy Hoffenheim - Hannover

Hoffenheim - Hannover 3:0 - Předposlední Hannover přijel s jediným cílem - bránit a zkusit uhájit remízu. Během čtvrthodiny však vzaly jeho plány za své, neboť prohrával už 0:2 a na odpověď se nezmohl.„Přesto jsme to měli těžké. Hráli jsme dobře, ale mnoho šancí jsme si nevytvořili," přiznal domácí kouč Julian Nagelsmann navzdory hladkému vítězství, u kterého asistoval i český legionář Pavel Kadeřábek. Ten stál u zrodu akce, z níž padla třetí branka domácích. „Nejsem teď v dobré situaci," posteskl si trenér hostů Thomas Doll, jehož tým zůstal na předposlední příčce.

Sestřih utkání 22. kola Bundesligy Stuttgart - Lipsko

Stuttgart - Lipsko 1:3 - Ani Stuttgart není v jednoduché situaci, neboť má jen o bod víc než Hannover a slibované zlepšení stále nepřichází. V zápase s Lipskem se o tom 47 tisíc diváků v Mercedes Benz Areně přesvědčilo. Na vedoucí gól Poulsena sice ještě stačil odpovědět proměněným pokutovým kopem, ale po přestávce zcela odpadl a poznal, že hostům nemůže konkurovat. „Přitom k druhé brance jsme měli blíž než soupeř," povzdechl si domácí kouč Markus Weinzierl a znovu opakoval, že přes porážku je na hře jeho mužstva vidět zlepšení. Jeho kolega na lavičce Lipska nic takového pronášet nemusel, protože ve druhém poločase bylo na hostech zlepšení patrné. A hlavně zúročené dvěma góly. „S výjimkou prvních pěti minut jsme hráli dobře celý zápas, ale změněný přístup po změně stran byl na našem výkonu skutečně patrný," nepopíral Ralf Ragnick.

Sestřih utkání 22. kola Bundesligy Schalke - Freiburg

Schalke - Freiburg 0:0 - Hosté nevyhráli v Gelsenkirchenu dlouhých šest let a nesvedli to ani tentokrát. Nepomohlo jim ani to, že Schalke přišlo po čtyřiceti minutách o vyloučeného Serdara a dohrávalo zápas jen v deseti. „Měli jsme sice tři velmi dobré šance, ale nevyužili jsme je, takže početní převaha nám byla k ničemu," povzdechl si kouč hostů Christian Streich nad promarněnou příležitostí vyhrát a ukončit nepříznivou bilanci.

Sestřih utkání 22. kola Bundesligy Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach

Frankfurt - Mönchengladbach 1:1 - V atraktivním duelu se zrodil nerozhodný výsledek, který nejvíc nahrál mnichovskému Bayernu. Ten totiž v Augsburgu vyhrál, takže na druhé příčce má pětibodový náskok před Mönchengladbachem. A to hosté mohli být za remízu ještě rádi, protože vyrovnávací gól dali až osm minut před koncem. „Ztratit vítězství na samém konci takovéhoto střetnutí hodně mrzí," přiznal domácí kouč Adi Hütter, jehož tým tak vypadl z první šestky, která má zaručen start v pohárové Evropě.

Sestřih utkání 22. kola Bundesligy Leverkusen - Düsseldorf

Leverkusen - Düsseldorf 2:0 - Leverkusen si naopak postavení ve vedoucí šestici upevnil. V bráně hostů nastoupil český gólman Drobný, který poprvé inkasoval už v 18. minutě, a i když v dalším průběhu střetnutí svůj tým několikrát podržel, nic platné to nebylo. „V některých pasážích jsme sice měli hru pod kontrolou, ale scházelo nám víc odvahy," povzdechl si kouč hostů Friedhelm Funkel. Zato domácí Peter Bosz byl navýsost spokojený. Po výhrách nad Wolfsburgem, Bayernem, Mohučí a nyní i nad Düsseldorfem je jeho tým v tabulce už pátý. „Důležitá byla trpělivost, protože hosté jsou velice dobře organizovaným týmem," kvitoval tříbodový zisk v zápase s Fortunou.

Sestřih utkání 22. kola Bundesligy Hertha Berlín - Brémy

Hertha Berlín - Brémy 1:1 - Peruánský veterán Claudio Pizarro zachránil hostům bod, ve který už ani nevěřili. V šesté minutě nastavení totiž skóroval na Olympijském stadionu z trestného kopu, takže si připsal v bundeslize další primát. Nejenže je nejlepším zahraničním střelcem v její historii, ale stal se i nejstarším fotbalistou, jemuž se podařilo v bundeslize skórovat. Narodil se totiž 3. října 1978, takže v den zápasu mu bylo 40 let a 136 dnů. Pro Herthu, v jejímž dresu se objevil český legionář Darida až v 90. minutě, to byl hodně smolný zápas. Od 25. minuty vedla gólem Selkeho, jenž přišel do Berlína právě z Brém, ale vítězství neudržela. Na šestý Frankfurt tak dál ztrácí tři body.

Sestřih ze zápasu 22. kola německé bundesligy Augsburg - Bayern

Augsburg - Bayern Mnichov 2:3 - Po divoké přestřelce získal obhájce titulu přece jen tři body, i když se na ně hodně nadřel. Už v první minutě si dal totiž nešťastník Goretzka vlastní gól, čímž domácím hodně nahrál. To dokázali odpovědět i na vyrovnávací trefu Comana a šli znovu do vedení. V nastaveném čase první půle ovšem Coman vyrovnal podruhé a osm minut po přestávce dovršil zkázu Augsburgu Alaba. „Byli jsme k bodovém zisku hodně blízko, ale nakonec jsme vyšli naprázdno. Před svými hráči jsem ale musel smeknout," skládal domácí Manuel Baum mužstvu poklonu. „Těžký zápas, ale nakonec naše zasloužené vítězství, neboť tentokrát jsme o něj bojovali," měl stejná slova uznání pro své hráče i kouč Bayernu Niko Kovač.