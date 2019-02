ECHO BUNDESLIGY: Po třech remízových duelech se Dortmund ve šlágru kola probral

Borussia si už ovšem nemohla další zaváhání dovolit. Remízami v Norimberku, doma s Hoffenheimem a ve Frankfurtu už promrhala až příliš bodů z náskoku, který měla po podzimu na mistrovský Bayern. Navíc domácí věděli, že obhájce titulu svůj zápas s berlínskou Herthou zvládl, takže byli pod velkým tlakem.

„Proto jsme věděli, že nejdůležitější bude zachovat klid," prozrazoval kouč Borussie Lucien Favre, co hlavně kladl svým svěřencům na srdce.

Ti ho vyslyšeli, střetnutí zvládli, takže si udrželi tříbodový náskok před Bayernem.

Třiadvacáté kolo bundesligy zakončí dnešní večerní zápas Lipska s Hoffenheimem.

DORTMUND - STUTTGART 3:2 - Pro domácí Borussii byla situace o to komplikovanější, že se musela obejít bez Reuse, Piszczeka a Pulišiče, což byl pochopitelně citelný zásah do sestavy. I proto byli hosté v první půli aktivnějším a nebezpečnějším týmem. „Měli jsme i šance, ale bohužel jich nevyužili a doplatili na to," těžko skousával Peter Bosz průběh prvního poločasu. Jeho tým sice dokázal odpovědět na vedoucí gól Witsela a vyrovnal, jenže za minutu už zase prohrával. „V obraně jsme příliš chybovali, za což nás domácí trestali," vytýkal trenér hostů svému týmu. Po změně stran přidal Dortmund třetí branku, ale přesto se o tři body strachoval až do konce. Brandt totiž čtvrthodiny před koncem snížil a hosté se hnali alespoň za vyrovnáním.

BAYERN MNICHOV - HERTHA BERLÍN 1:0 - Celou první půli si nevěděli domácí s Herthou rady. Nevytvořili si ani převahu, natož šance, naopak sami inkasovali. Gól, který jim dal Selke, ale pro ofsajd neplatil. „Měli jsme s Herthou skutečně velké potíže, neboť hrála dobře, a hlavně hodně disciplinovaně," přiznával trenér Bayernu Niko Kovač, který si musel zhluboka oddechnout i po změně stran. Selke, jehož jméno se začalo skloňovat v souvislosti s českou reprezentací, totiž brankáře Neuera překonal, ale Kimich stačil míč mířící do brány vykopnout. Po pěti minutách konečně udeřili domácí. Po rohovém kopu dal gól hlavičkující Javi Martínez a Bayernu jeho trefa na výhru stačila.

MÖNCHENGLADBACH - WOLFSBURG 0:3 - Velké překvapení kola po devadesáti minutách, které měly vyrovnaný průběh. „Wolfsburg hrál v obraně výborně a z protiútoků nás trestal," glosoval vysokou prohru svého týmu domácí Dieter Hecking. Borussii nevycházelo vůbec nic, zahazovala jednu šanci za druhou, Neuhaus trefil břevno. Vlci naopak vytěžili z minima maximum a díky třem bodům si v tabulce polepšili.

HANNOVER - FRANKFURT 0:3 - Pro Eintracht důležité vítězství posilující jeho naděje na účast v pohárové Evropě. Už v první půli měli hosté několik šancí dostat se do vedení, ale nezužitkovali je. Jakmile ale dal devět minut po přestávce Rebič vedoucí gól, už měli zápas pevně v rukou. Zvláště, když Jovič přidal během devíti minut druhou branku. „Frankfurt byl jednoznačně lepším týmem, výsledek o tom ostatně vypovídá," přiznával nový trenér Hannoveru Thomas Doll, jehož snaha dostat mužstvo ze dna tabulky vyznívá zatím naprázdno.

DÜSSELDORF - NORIMBERK 2:1 - Hostům se plány na bodový zisk zkomplikovaly už po čtyřech minutách. Matheus Perreira nevybíravě fauloval Giesselmanna, sudí ho po prostudování videa vyloučil a Norimberk hrál od té chvíle jen v deseti. „I mladý hráč musí udržet nervy pod kontrolou. A to bez ohledu na to, co se stalo předtím," vytýkal provizorní kouč hostů Boris Schommers dvaadvacetiletému Brazilci, že se neovládl. Poslední celek tabulky šel i v deseti do vedení, které hodinu úspěšně bránil. Pak ovšem další Brazilec Ewerton nešťastně srazil centrovaný míc do vlastní sítě a sedm minut před koncem turecký legionář v dresu Fortuny Ayhan obrat dokonal. „Samozřejmě že jsme nesmírně šťastní, protože nebylo vůbec snadné se prosadit proti soupeři bránícímu v devíti mužích," oddechl si trenér Düsseldorfu Funkel.

MOHUČ - SCHALKE 3:0 - Uprostřed týdne ztratilo Schalke v posledních pěti minutách první osmifinále Ligy mistrů s Manchesterem City, což na hráčích zanechalo stopy. „Po tak těžkém utkání to bylo pochopitelné," přiznával kouč hostů Domenico Tedesco, že jeho hráči byli hodně zdrcení. Freiburg naopak sehrál nejlepší jarní zápas, v němž těžil z agresivity a důrazu. Jakmile dal Karim Onisiwo vedoucí gól, domácí se uklidnili a utkání už měli plně v režii. „Po třech prohrách v řadě bylo důležité, že mé mužstvo takto zareagovalo. Vyhráli jsme zaslouženě, protože jsme byli agresivnějším a mnohem nebezpečnějším týmem," kvitoval tříbodový zisk trenér Mohuče Sandro Schwarz.

FREIBURG - AUGSBURG 5:1 - Také Freiburgu se domácí zápas mimořádně vydařil, takže si připsal na konto nejvyšší výhru v klubové bundesligové historii. Pomohl mu rychlý gól Petersena už v 9. minutě a ještě víc druhý, který přidal po půlhodině Grifo z trestného kopu. „To, co jsme předváděli hlavně v prvním poločase, nemá nic společného s výkony, kterých jsme schopni," nepoznával svůj tým hostující kouč Manuel Baum. „Byl to nevysvětlitelný, úplně ochotnický výkon," zlobil se po vysokém výprasku.

BRÉMY - STUTTGART 1:1 - Hned první střelou mířící na bránu domácího Pavlenky se dostali hosté do vedení. Proti Zuberově střele k tyči neměl český gólman šanci. Brémy od tohoto momentu útočily, ale vyrovnat se jim podařilo až v nastaveném čase první půle. „Stuttgart je velmi nepříjemným soupeřem, proti němuž není snadné se prosadit, natož si vytvářet šance. A navíc to nebyl náš nejlepší výkon," přiznal trenér Florian Kohfeldt po utkání, které skončilo dělbou bodů.