Němec Selke do české reprezentace? Uvažuje o tom, potvrdil trenér Šilhavý

Jedna dobrá zpráva pro trenéra české fotbalové reprezentace Jaroslava Šilhavého - kouč německého národního týmu Joachim Löw zatím mladého útočníka berlínské Herthy neoslovil a ani se nenechal slyšet, že by ho nominoval na nejbližší zápasy proti Srbsku a Nizozemí. Zpráva druhá - Davie Selke si vzal čas na rozmyšlenou a zvažuje, zda reprezentovat Českou republiku. „Slíbil, že nám dá vědět, takže na něho nijak netlačíme,“ potvrdil Šilhavý ještě předtím, než vyřkne nominaci na březnové zápasy s Anglií a Brazílií.

Německému fotbalistovi nic nebrání, aby oblékl dres českého národního mužstva. Záleží jen na něm, a jeho rozhodnutí. Má totiž české kořeny, neboť jeho maminka pochází z Lanškrouna.

Za německou reprezentaci sice nastupoval v mládežnických kategoriích, s devatenáctkou a jednadvacítkou se stal dokonce mistrem Evropy, na olympijském turnaji v Riu pomáhal Němcům vybojovat stříbro, ale za áčko zatím nenastoupil ani jednou.

Přes sto ligových startů v bundeslize

„A přitom je opravdu dobrý," potvrzuje Šilhavý. Selke nasbíral spoustu zkušeností i v bundeslize. Dva roky hrál nejvyšší německou soutěž v Brémách, rok v Lipsku, s nímž do bundesligy postoupil, a teď už druhou sezónu střílí góly v Berlíně v barvách Herthy, na kontě má přes sto ligových startů.

„Nevím o tom, že by mě trenér Löw předběhl. Prostřednictvím Vládi Daridy jsme Selkeho oslovili, on si vzal čas na rozmyšlenou a vzkázal, že nám dá vědět. Netlačíme na něho, ale v nejbližších dnech ho oslovíme oficiálně," prozradil trenér Šilhavý, že na čtyřiadvacetiletého útočníka intenzivně myslí. Zvláště teď, kdy je Krmenčík zranění a Schick toho v Itálii příliš neodehrál.

Anglie jako lákadlo?

Nastávající zápasy ve Wembley proti Anglii a poté v Praze proti Brazílii by mohly být pro Selkeho lákadlem a motivací současně.

Sestřih utkání 24. kola německé fotbalové ligy Hertha Berlín - Mohuč

DIGI Sport

„Pro koho by nebyly? Lákadlo je to pro každého," usmívá se Šilhavý. „Ale teď by bylo složité všechno tak rychle vyřídit," naznačuje, že za La Manche Selke s českým národním týmem určitě nepojede a v Edenu ho fanoušci v zápase proti Brazilcům také neuvidí.

„Vím, že pro něho musí být rozhodování hrozně těžké. Proto jsme v očekávání a nijak na něho netlačíme," nechává trenér české reprezentaci na hráči, jenž má maminku z Čech a otce z Etiopie, aby všechno zvážil a sám se rozhodl.