Castro se vrací na místo činu. Se Stuttgartem a v jubilejním stém zápase, který spolu Borussia a VfB hrají

Bude to pro Gonzalo Castra pikantní zápas. Vždyť záložník VfB Stuttgart se po roce vrátí zase do Dortmundu, kde působil po tři sezony a kde na něho proslulá tribuna „Süd“ jisto jistě nezapomněla. „Vždy je příjemné mít fanoušky na této tribuně na své straně, protože jsou skvělí, vytváří báječnou atmosféru a svému mužstvu neustále pomáhají. Ale i pro hostující hráče musí být nádhera na takovém stadionu nastoupit, i když mají jižní tribunu proti sobě. V sobotu si to sám vyzkouším,“ netají jednatřicetiletý Castro, jak moc se na utkání 25. kola fotbalové Bundesligy těší.

Bude to pro Borussii Dortmund a VfB Stuttgart jubilejní ligové konfrontace, neboť oba týmy se utkají na bundesligové scéně posté. Bilance kupodivu nemluví pro momentálního lídra tabulky Borussii, ale pro hosty.

Zum 100. Mal trifft der #VfB auf den BVB. Schaffen wir die Überraschung und holen 3 Punkte im Revier? Mehr Matchfacts gibt’s hier 👉 https://t.co/F9VqJIlqGZ#BVBVfB pic.twitter.com/BX5LhV8Qnj — VfB Stuttgart (@VfB) 8. března 2019

Suttgart totiž vyhrál dosud 39 zápasů, Borussia 36, remízou pak skončilo 24 střetnutí. Jak dopadne to dnešní, můžete sledovat v přímém přenosu Televize Seznam od 15.15.

A samozřejmě - utkání nabídne i návrat Conzalo Castra na stadion, kde působil tři sezony a s Borussií během nich vybojoval Německý pohár.

„Bude to utkání, které má pro mě zvláštní kouzlo. Vždyť se zase uvidím s kluky, s nimiž jsem toho spoustu odehrál a zažil," těší se jednatřicetiletý rutinér s německým občanstvím, ale španělskými kořeny na návrat do Dortmundu.

Tentokrát samozřejmě v jiné konstalaci, než na jakou byl po tři roky v Borussii zvyklý. „S ní jsem hrál rok co rok o účast v Lize mistrů, se Stuttgartem nám jde o to, abychom se vyhnuli baráži a účast v Bundeslize zachránili, aniž bychom podstupovali nevyzpytatelné klání o přežití. Proto se ani emoce, které prožívám, nedají dost dobře srovnat," připomíná zkušený hráč, který na bundesligové scéně nabíral už 374 startů.

Ve Stuttgartu je však sbírá pomaleji, než byl zvyklý na předchozích štacích v Dortmundu a Leverkusenu, kde vstoupil na scénu velkého fotbalu a za Bayer odehrál 286 ligových střetnutí.

Stuttgart ho v létě koupil z Borussie za 6,5 milionů eur s vírou, že přinese do mužstva zkušenosti a herní přehled, jenže pro Castra byla celá první polovina sezony doslova katastrofální. Hledal sám sebe, trenéři mu hledali místo v mužstvu, ale nic nevycházelo.

Kritizovaný Castro tak vysedával na lavičce mezi náhradníky a během zimní přestávky se dokonce spekulovalo o jeho odchodu. Nebylo divu. Očekávání nenaplnil, a když nastoupil, hrál hluboko pod svými možnostmi. Přesto si nikdy ani slovem neposteskl....

„Nejsem ten, kdo by křičel. V životě, stejně jako ve fotbalové kariéře prostě taková období přicházejí. Důležité je vstát a dokázat, že se s nimi dovedete vypořádat," nechal se slyšet Castro během zimní přípravy ve španělské Malaze.

A on vstát skutečně dokázal.

„Je to velmi dobrý fotbalista, ale bylo potřeba mu najít pravé místo v sestavě a roli, kterou bude plnit," bral Castra v ochranu trenér Markus Weinzierl, který po sedmi ligových kolech vystřídal na lavičce Stuttgartu tureckého kouče Korkuta.

Až v únoru mu roli a místo našel. Gonzalo Castro se vrátil do sestavy a jeho přítomnost byla hlavně v posledních dvou zápasech znát. Stuttgart uhrál remízu v Brémách, pak doma rozstřílel 5:1 Hannover a rázem se mu dýchá lépe. Figuruje sice dál na šestnácté příčce znamenající účast v baráži, ale na patnáctý Augsburg ztrácí deset kol před koncem Bundesligy jen dva body.

Proto by se dnes potřeboval postarat o překvapení na hřišti vedoucího týmu bundesligy a v Dortmundu bodovat.

„V posledních dvou zápasech jsme dokázali sami sobě, že potřebnou kvalitu máme, což bylo nesmírně důležité. Proto narostla i naše odvaha," věří Castro, že by při návratu do Dortmundu mohl s novým týmem překvapit.

A to přesto, že by přál Borussii mistrovský titul. „Hraje skvělý fotbal, takže bych chtěl, aby se stala šampionem. Ale přitom bych si přál i to, abychom my unikli i z barážové příčky a dostali se v tabulce výš. To by byl ideální scénář," vykládá Gonzalo Castro, jenž sám o sobě a své motivaci nechce před dnešním návrat do Signal Iduna Parku příliš mluvit.

„Nejde přece o příběh jednotlivce, protože ten není zajímavý. Důležité je, abych pomohl mužstvu a klubu."