Frankfurt se naladil vítězstvím na odvetu s Interem Milán

Hostující tým poslal po přestávce do vedení Goncalo Paciencia a vítězství v samotném závěru zpečetil Haller. V první nastavené minutě překonal nejprve obranu a poté si poradil i s brankářem Rensingem. O dvě minuty později si pak naběhl na přihrávku Filipa Kostiče do vápna a míč doklepl do brány.

Frankfurt prodloužil neporazitelnost v soutěžních zápasech roku 2019 o jedenáctý duel.