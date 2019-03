Posílí německý fotbalista český nároďák? Selkeho oficiálně oslovíme, přiznal Šilhavý

„Zatím jsme ho oslovili jen prostřednictvím jeho spoluhráče z Herthy Vládi Daridy. Slíbil, že nám dá vědět, takže na něho nijak netlačíme," potvrdil trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý, že by o Selkeho, jehož matka pochází z Lanškrouna a otec z Etiopie, měl eminentní zájem.

„Už je to rok, co jsme se na toto téma poprvé s Daviem bavili. Nejdřív v legraci, v poslední době už vážně," potvrzoval při příjezdu na sraz české reprezentace Vladimír Darida, že Selke o nabídce skutečně ví.

„Nikdo se mě na něho neptal, takže jsem o něm nemluvil," usmál se Darida otázce, jak se mu podařilo námluvy se Selkem takovou dobu tajit. Až trenér Šilhavý s nimi před pár týdny vyrukoval ve studiu Televize Seznam na světlo světa.

Bude hrát Davie Selke za český národní tým?

„Kvalitní útočník to bezesporu je. Fyzicky na to nevypadá, ale přes svou výšku je neuvěřitelně rychlý. V tom je jeho síla. Ve výšce, kterou využívá při standardních situacích, zrovna tak," líčil Darida přednosti svého spoluhráče. Aby ho ale s někým srovnal, na to si netroufnul.

„Nevidím nikoho podobného, koho by připomínal. Když ho třeba srovnám s Patrikem Schickem, je mezi nimi značný rozdíl. Páťa je techničtější, dovede podržet balóny a rozdávat je, zatímco Davie potřebuje míče do běhu nebo centry do šestnáctky."

Jak vážný zájem Selke má?

Původní žertování a koketování s českou reprezentací se v poslední době proměnilo v sondování, jak vážný by byl případný Selkeho zájem o nominaci do českého národního týmu.

„Není to pro něho lehké rozhodování. Strašně rád by hrál za německou reprezentaci, která prochází změnami a kam přichází noví mladí hráči," připomněl Darida nominaci nováčků Klostermanna z Lipska, Eggesteina z Brém a Starka od nich z Herthy na nadcházející zápasy se Srbskem a Nizozemskem.

„Když ale uvidí, že nebude mít šanci se prosadit v německém nároďáku, rád by se připojil k nám. Ostatně, na tréninku žertoval, že už vidí, jak mu budu za pár let na velkém turnaji centrovat na góly."

„Zatím jsme Selkeho nekontaktovali, nechávali jsme komunikaci na Vláďovi. Ale v nejbližších dnech ho oslovíme oficiálně," avizoval trenér Šilhavý, že útočníka, jenž prošel německými mládežnickými reprezentaci, startoval na olympijském turnaji v Riu a má na kontě přes sto startů v bundeslize by přivítal moc rád.

„Myslím, že by neměl sebemenší problém do našeho mužstva zapadnout. Je to extrovert, strašně fajnový kluk. Vyrůstal v Čechách a česky rozumí. Bavíme se sice spolu německy, ale spoluhráči v Hertě chtěli, abych ho otestoval. Zkusil jsem to a Davie opravdu rozuměl," potvrzoval Darida, že by Selke neměl s adaptací do české reprezentace potíže.