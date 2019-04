ECHO BUNDESLIGY: Bayern si zahrává. Po remíze ve Freiburgu musel přenechat první příčku zase Dortmundu

Bayern totiž uhrál ve Freiburgu jen remízu a první příčku v tabulce musel opustit. „Jsem zklamaný a naštvaný zároveň. Z výsledku, z předvedeného výkonu ještě víc, protože jsme si počínali, jako by se nemohlo nic stát," rozčiloval se trenér Niko Kovač po nečekané ztrátě.

Dortmund zaváhání největšího konkurenta využil, i když se k výhře nad Wolfsburgem protrápil. Rozhodly totiž až góly Alcácera v 90. a 94. minutě. Pro Borussi je ovšem podstatné, že se vrátila na první příčku a na Bayern má k dobru dva body. Bundesligový šlágr mezi oběma lídry, který je na programu tuto sobotu od 18.30 v Mnichově, bude proto nadmíru zajímavý.

Sestřih utkání 27. kola německé fotbalové ligy Dortmund - Wolfsburg

DIGI Sport

Dortmund - Wolfsburg 2:0 - Ještě v devadesáté minutě se zdálo, že Borussia pohrdne šancí vrátit se na první příčku tabulky, kterou ji nabídl Freiburg překvapivou remízou s Bayernem. Domácí bez kapitána Reuse, který zůstal s přítelkyní čekající narození potomka, marně hledali recept na organizovanou hru a neprostupnou defenzivu Wolfsburgu. Španělský legionář Alcácer se však v nastaveném čase ujal role spasitele. Nejdřív se trefil z trestného kopu, v 94. minutě pak přidal druhou branku. „Paradox. Byli jsme výhře daleko blíž než domácí, proto je pro nás porážka hodně hořká," ulevil si rozčarovaný kouč Wolfsburgu Bruno Labbadia. Zato domácí kouč Lucien Favre zářil: „Museli jsme být trpěliví a věřit. A my trpělivost projevili."

Sestřih utkání 27. kola německé fotbalové ligy Freiburg - Bayern Mnichov

DIGI Sport

Freiburg - Bayern 1:1 - Domácí potvrdili, že na Bayern umí. Na podzim s ním v Mnichově remizovali 1:1, teď si výsledek zopakovali. Hodně jim pomohl rychlý vedoucí gól, který dal už ve 3. minutě Höler, který se mimochodem trefil i na podzim. Lewandowski sice po dvaceti minutách vyrovnal, ale druhý gól už přidat nedokázal. V nastaveném čase totiž hlavičkoval jen do tyče, takže ho dál dělí jediná trefa od pokoření mety 200 gólů v bundeslize. „Jsem naštvaný, to nepopírám. Hlavně proto, že jsme nepřistoupili k zápasu, jak jsme měli a v jeho průběhu si neustále říkali, že všechno bude v pořádku a vyhrajeme. Jenže ono to v pořádku nebylo," zlobil se na svůj tým trenér Niko Kovač.

Sestřih utkání 27. kola německé fotbalové ligy Lipsko - Hertha Berlín

DIGI Sport

Lipsko - Hertha Berlín 5:0 - Hosté, v jejichž kádru chyběl zraněný Darida, si odvezli potupný pětigólový výprask. Postaral se o něj dánský legionář Poulsen, který nasázel hattrick. „Byl to nás nejlepší výkon v domácím zápase v této sezoně, takže jsem samozřejmě nadmíru spokojený. I proto, že jsme soupeře vůbec k ničemu nepustili," rozplýval se trenér Lipska Ralf Ragnick, který měl slova chvály nejen pro Poulsena, ale i pro jeho kolegu v útoku Wernera. Ten totiž asistoval u tří branek. Lipsko si díky vysoké výhře upevnilo třetí příčku v tabulce a míří za Ligou mistrů. Na pátou Borussii Moenchengladbach má totiž k dobru už pět bodů.

Sestřih utkání 27. kola německé fotbalové ligy Düsseldorf - Mönchengladbach

DIGI Sport

Düsseldorf - Moenchengladbach 3:1 - Stačila čtvrthodina a o výsledku bylo rozhodnuto. Domácí Fortuna totiž začala ve velkém stylu a po dvou trefách Henningse a gólu Rakušana Stögera vedla v 16. minutě už 3:0. „Využili jsme šance, které se nám nabídly, což bylo pro vývoj a osud střetnutí rozhodující. Věděli jsme, že druhá půle bude hodně těžká, neboť hosté mají skvělé mužstvo, ale zvládli jsme i druhý poločas," byl domácí trenér Friedhelm Funkel nadmíru spokojen s tříbodovým ziskem. Zato kouč Borussie Dieter Hecking byl z výkonu svých svěřenců šokován. „Nedovedu opravdu vysvětlit ležérnost, se kterou jsme do zápasu vstoupili. Jako bychom byli v hlubokém spánku, z něhož jsme se nemínili probrat."

Sestřih utkání 27. kola německé fotbalové ligy Hoffenheim - Leverkusen

DIGI Sport

Hoffenheim - Leverkusen 4:1 - Jasná výhra Hoffenheimu, v jehož sestavě odehrál český legionář Kadeřábek celý zápas a navíc asistoval u druhého gólu. Přitom první poločas byl hodně vyrovnaný a zlom přišel až po změně stran, kdy nastoupil Amiri a po pár desítkách vteřin dal gól. „Dvě vynucená střídání se na našem výkonu a hře po změně stran podepsala. Hráli jsme příliš otevřeně, a hlavně jsme dělali velké chyby," povzdechl si kouč Leverkusenu Peter Bosz po druhé prohře v řadě. Zato Hoffenheim si polepšil. V posledních třech utkáních získal sedm bodů a ztrácí už jen bod na šestou příčku zaručující účast v Evropské lize.

Sestřih utkání 27. kola německé fotbalové ligy Brémy - Mohuč

DIGI Sport

Brémy - Mohuč 3:1 - Domácí se dostali do formy, vyhráli třetí utkání po sobě a mohou reálně pomýšlet na pohárovou Evropu. Tentokrát byl ústřední postavou Werderu, za který odehráli celý zápas Pavlenka i Gebre Selassie, kapitán Kruse. Ten totiž dal dva góly a u třetího asistoval. „I když jsem musel udělat v sestavě spoustu změn, utkání jsme zvládli. I s přispěním štěstí, což nepopírám, protože výsledek mohl dopadnout i opačně," pochvaloval si trenér Florian Kohfeldt přístup svých svěřenců, kteří šli s velkou zarputilostí za výhrou od první do poslední minuty.

Sestřih utkání 27. kola německé fotbalové ligy Norimberk - Augsburg

DIGI Sport

Norimberk - Augsburg 3:0 - Třetí výhra v sezoně oživila teoretické naděje Norimberku na přežití. Domácí totiž unikli z posledního místa a na šestnáctou příčku znamenající účast v baráži ztrácí už jen čtyři body. „Od první minuty jsme šli za výhrou, kterou jsme si za předvedený výkon zasloužili. Teď už proto nemusíme mluvit o žádné sérii a můžeme si začít věřit. Do konce soutěže chybí ještě sedm kol a možné je všechno," radoval se dočasný kouč Norimberku Boris Schommers z tříbodového zisku a mihotající naděje, o kterou se postarali góly Ishak, Pereira a v nastaveném čase Löwen.

Sestřih utkání 27. kola německé fotbalové ligy: Hannover - Schalke

DIGI Sport

Hannover - Schalke 0:1 - V utkání nesmírně důležitém pro oba týmy Schalke konečně zabralo a poprvé od ledna, kdy porazilo Wolfsburg, získalo tři body. „Teď už by mělo být konečně lépe," věří nizozemský kouč Huub Stevens, kterého vedení Schalke povolalo v polovině března zpátky na lavičku, aby dovedl mužstvo k záchraně. „Musíme poděkovat gólmanovi Nübelovi, který nás několikrát svými zákroky podržel," nechal se slyšet po jubilejní sté výhře, kterou na lavičce Schalke slavil a díky níž se klubu z Gelsenkirchenu dýchá přece jen lépe. Zato v Hannoveru zavládlo rozčarování, neboť ani léčba novým trenérem Dollem nepomáhá, Proto se už veřejně mluví o tom, že i on dostane padáka. Vždyť po šesté prohře v řadě se Hannover propadl na poslední příčku tabulky. „V hluboké depresi jsme všichni," nepopíral Doll, že ani on nemá recept, jak Hannover v bundeslize zachránit.

Sestřih utkání 27. kola německé fotbalové ligy: Frankfurt - Stuttgart

DIGI Sport

Frankfurt - Stuttgart 3:0 - Domácí fotbalisté jsou v náramné formě, což potvrdili pátým vítězstvím v řadě. Stuttgart je zastavit nemohl, protože se neskonale trápí. V posledních dvanácti zápasech vyhrál jen jednou, takže v tabulce figuruje na šestnácté příčce a míří do baráže. Trochu paradoxem bylo, že hvězdou utkání byl Filip Kostič, který hrával právě za Stuttgart. Dal první dva góly, třetí pak připojil Jovič hostující ve Frankfurtu z Benfiky Lisabon. „Ukázalo se, jak platným a důležitým hráčem pro nás je. A nejen pro góly, které dovede dávat," chválil výkon šestadvacetiletého srbského útočníka trenér Adi Hütter, který dovedl Eintracht v tabulce už na čtvrtou příčku. Ta by znamenala pro klub premiérový start v Lize mistrů.