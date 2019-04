Bez fungující obrany zápas vyhrajete, ale titul nezískáte, varoval kouč Bayernu své hráče před šlágrem s Borussií

Jen pro srovnání - v loňském mistrovském ročníku inkasoval Bayern v 34 ligových zápasech 28 gólů, letos jich dostal 28 už během sedmadvaceti odehraných kol. Středeční utkání Německého poháru s Heidenheimem Kovačovy nářky jen umocnilo. Vždyť jeho tým si nechal dát od druholigového soupeře čtyři branky. Doma v Allianz areně k tomu! A nic na nich neměnilo, že pohárovou partii nakonec zvládl a vyhrál 5:4.

„Chápu, že pro hráče je mnohem zábavnější útočit a dávat góly, ale jen ofenzivou se v dnešním fotbale vyhrávat nedá. Možná jeden zápas, třeba několik, ale bez fungující obrany titul neobhájíme," připomínal i před dnešním ostře sledovaným duelem proti Dortmundu, který můžete sledovat v přímém přenosu na Televizi Seznam.

Bude to šlágr šlágrů. Jubilejní sté bundesligové klání obou rivalů, kteří vládnou tabulce. Dortmund je první s 63 body, Bayern druhý s dvoubodovým mankem.

„Borussia zažívá fantastickou sezonu," je si domácí trenér Niko Kovač dobře vědom, jak těžký zápas jeho svěřence čeká. Vždyť do konce soutěže chybí už jen sedm kol, takže každá bodová ztráta devalvuje naděje na obhajobu titulu dvojnásob. A Bayern si ji v minulém kole dovolil, neboť ve Freiburgu pouze remizoval 1:1. A zase proto, že si neodpustil chyby v obraně.

„Snad jen jednou v průběhu celé sezony jsem byl spokojen s přístupem svých hráčů k plnění obranných úkolů. Jejich mentalita je v tomto směru hrozná. Ale co máme dělat? Vyměnit po každé chybě hráče, který se jí dopustil? Tolik jich v kádru nemáme, abych mohl takto reagovat," hořce si posteskl.

Nejen na hráče, ale i na samotného Kovače se valí kritika. Vyčítají mu, že jeho repertoár je až příliš omezený a že má málo taktických variant, jimiž by jeho tým dovedl zareagovat na hru soupeře a vývoj zápasu.

„Nesmysl. Když jsem trénoval Frankfurt, všichni mi naopak předhazovali, že jsem propadl taktice, jako Tuchel nebo Guardiola. Označovali mě dokonce za taktického fanatika, protože jsem s Eintrachtem používal spoustu herních systémů a hráli jsme hodně flexibilně," připomíná Kovač svou předchozí trenérskou štaci, na které si řekl o angažmá v Bayernu.

„Tady ale mohu uplatnit jen málo z toho, co mám taktickém repertoáru. Hráči si zvykli na styl, který zavedl před deseti lety Louis van Gaal. Kdybych ho chtěl za každou cenu okamžitě měnit, k ničemu by to nevedlo. Zmátlo by je to, bylo by to kontraproduktivní," hájí svou práci a kroky.

Stejně tak odmítá, že až příliš lpí a preferuje svého oblíbence Thiaga Alcántaru a že už by se měl konečně rozhoupat a posadit ho na lavičku.

„Chyby v defenzivě nepadají na jednoho hráče. Ochotu a vůli bránit musí mít všichni, nejen obránci. I ten největší fotbalový umělec se na něm musí podílet. Jenže v našem případě tomu tak není," vytýká Kovač svému týmu.

V dnešním zápase se ukáže, nakolik si vezmou jeho svěřenci kritiku k srdci. Napoví totiž hodně o tom, zda titul zůstane v Mnichově, anebo zda se bude po sedmi letech stěhovat do Dortmundu.