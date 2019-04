ECHO BUNDESLIGY: Po demolici Dortmundu má Bayern k sedmému titulu v řadě zase blíž

„Ještě ale není nic rozhodnuto," připomínal kouč BVB Lucien Favre program, který na obě mužstva ještě čeká. „Pořád je mezi námi jen jednobodový rozdíl," narážel na to, že Bayern hraje nejen s Brémami, které na jaře ještě neprohrály, ale v posledních dvou kolech ho čekají duely v Lipsku a doma s Frankfurtem, tedy týmy figurujícími na třetím a čtvrtém místě tabulky. Borussia má los příjemnější, neboť z mužstev z popředí tabulky na ni čekají jen Brémy a Mönchengladbach.

Na sobotní šlágr bude mít parádní vzpomínky každý z hráčů Bayernu, polský snajpr Robert Lewandowski pak obzvlášť. Dal totiž dva góly a jako pátý hráč v historii bundesligy překonal metu 200 branek. Před ním to dokázali Gerd Müler, Jupp Heynckes, Klaus Fischer a Manfred Burgsmüller. Na 201 gólů potřeboval Lewandowski 284 zápasů.

Sestřih utkání 28. kola německé fotbalové ligy Bayern Mnichov - Borussia Dortmund

Bayern Mnichov - Borussia Dortmund 5:0 - Šlágr šlágrů skončil pohromou Borussie, která jubilejní stý vzájemný ligový zápas absolutně nezvládla. „Dostali jsme lekci, protože Bayern byl ve všech směrech lepší než my," uznal hostující kouč Lucien Favre, že jeho svěřenci neměli proti obhájci titulu nárok. Domácí vstoupili do zápasu brilantně, v 17. minutě už vedli 2:0, a i proto v dalším průběhu doslova excelovali. „Byl to od nás špičkový výkon, zvláště první poločas byl doslova senzační," rozplýval se trenér Bayernu Niko Kovač.

Sestřih utkání 28. kola německé fotbalové ligy Schalke 04 - Frankfurt

Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 1:2 - Teprve v deváté minutě nastavení přišlo Schalke o remízu a bod, který by potřebovalo k většímu v klidu v závěrečných šesti kolech. V divokém závěru byl nejprve v 94. minutě vyloučen Serdar, tři minuty nato nařídil sudí Stegemann za ruku Caligiuriho penaltu, kterou hostující Jovič proměnil a zajistil Frankfurtu tři body. „Bylo to pro nás hodně šťastné vítězství. Vždyť jsme vyhráli díky úplně poslední situaci, která se na hřišti odehrála," uznával hostující kouč Adi Hütter, že chápe rozčarování domácích fotbalistů. „Jsem zastáncem videosystému VAR, ale tentokrát raději nic neřeknu, protože bych byl určitě potrestán," nemínil domácí trenér Huub Stevens glosovat penaltový verdikt, po němž jeho tým prohrál.

Sestřih utkání 28. kola německé fotbalové ligy Mohuč - Freiburg

Mohuč - Freibrug 5:0 - Domácí se dočkali rekordní výhry v letošním ročníku. Pět gólů naposledy nastřílela Mohuč v bundeslize před čtyřmi lety Paderbornu, tentokrát se o tři z nich postaral Mateta. „Pro nás nesmírně důležité vítězství. Byli jsme až brutálně efektivní a využili pomalu každou příležitost, kterou jsme měli," uznal domácí kouč Sandro Schwarz. Zato trenér Freiburgu Christian Streich byl rozmrzelý na nejvyšší mez. Před týdnem dokázali jeho svěřenci remizovat s Bayernem, teď dostali výprask od Mohuče. „Přitom jsme začali dobře, ale první inkasovaný gól průběh střetnutí zcela změnil."

Sestřih utkání 28. kola německé fotbalové ligy Leverkusen - Lipsko

Leverkusen - Lipsko 2:4 - Dvakrát v průběhu zápasu Leverkusen vedl, přesto mu to nebylo nic platné a doma padl. Lipsko totiž v závěrečné půlhodině rozehrálo výtečnou partii, kterou korunovalo třemi góly. A ten čtvrtý v podání devatenáctiletého Brazilce Cunha byl přímo výstavní. Lipsko díky tříbodovém importu drží třetí příčku znamenající přímý postup do Ligy mistrů. „Měli jsme štěstí, že nám videosystém tentokrát pomohl. A dokonce hned dvakrát. Po první půli jsme mohli klidně prohrávat 1:3 nebo dokonce 1:4. Až po přestávce jsme se zlepšili natolik, že jsme průběh zápasu i skóre otočili," uznával hostující trenér Ralf Rangnick.

Sestřih utkání 28. kola německé fotbalové ligy Stuttgart - Norimberk

Stuttgart - Norimberk 1:1 - Hosté se postupně probouzí. V minulém kole porazili Augsburgu, teď získali další bod. Šli do vedení poté, co se v závěru první půle trefil Brazilec Pereira, domácí sice čtvrthodiny před koncem vyrovnali, ale vítězný gól už vstřelit nedokázali. „Získali jsme sice bod, ale mám pocit, že jsme dva ztratili. Za stavu 1:0 jsme měli šance, abychom šli do dvoubrankového vedení. Ale protože jsme jich nevyužili, přišli jsme o výhru, na kterou jsme rozhodně měli," tvrdil trenér hostů Boris Schommers.

Sestřih utkání 28. kola německé fotbalové ligy Wolfsburg - Hannover

Wolfsburg - Hannover 3:1 - Situace Hannoveru je čím dál prekérnější. Prohrál další zápas a šest kol před koncem bundesligy ztrácí sedm bodů na šestnáctou příčku zajišťující baráž o udržení. V barvách domácího týmu tentokrát zářil záložník Steffen, který dal dva góly. „Důležité bylo, že jsme dokázali rychle zareagovat na vedoucí branku hostů a za dvě minuty vyrovnali. Pak už bylo nutné uchovat trpělivost, protože jsme věděli, že další góly přijdou," nechal se slyšet trenér domácích Bruno Labbadia.

Sestřih utkání 28. kola německé fotbalové ligy Hertha Berlín - Düsseldorf

Hertha Berlín - Düsseldorf 1:2 - Mizérie Herthy nekončí. Prohrála už čtvrtý zápas v řadě, takže se v tabulce propadla na jedenáctou příčku a o účasti v pohárové Evropě si může nechat jen zdát. „Schází nám sebedůvěru a přibývající porážky jsou toho důsledkem," vysvětloval další nezdar domácí trenér Pál Dárdai. „Ani nemohu uvěřit, že už to byla naše jedenáctá výhra a že už teď máme jistotu, že budeme hrát bundesligu i v příští sezoně," rozplýval se naopak kouč hostů Friedhelm Funkel.

Sestřih utkání 28. kola německé fotbalové ligy Augsburg - Hoffenheim

Augsburg - Hoffenheim 0:4 - Rychlý gól už v 6. minutě hostům pomohl. Mohli hrát s klidem a čekat na další příležitosti. Ty skutečně v závěrečné půlhodině přišly a Alžířan Bálfudíl řádil jako utržený ze řetězu. Během jednadvaceti minut nasázel hattrick, takže Hoffenheim slavil vysokou výhru. Díky ní je už v tabulce sedmý, přičemž na šestou příčku znamenající účast v Evropské lize ztrácí jen jeden bod. „Výborný výkon. Počínali jsme si hodně sebevědomě, perfektně jsme bránili a čekali na protiútoky a příležitosti, které se z nich narodí. Teď jen abychom ve stejném stylu pokračovali," netaji se spokojeností trenér hostů Julian Nagelsmann.

Sestřih utkání 28. kola německé fotbalové ligy Mönchengladbach - Brémy

Mönchengladbach - Brémy 1:1 - Domácí si komplikují život, neboť už v třetím zápase v řadě nevyhráli. Tentokrát sice šli do vedení, neboť chybu hostů v rozehrávce potrestal v úvodu druhé půle Neuhaus, druhý gól ale nepřidali. Brémy, v jejichž sestavě se objevili jak Pavlenka, tak Gebre Selassie, remízu udržely i navzdory vzepětí domácích v posledních minutách. „Bylo to hotový veletrh šancí na obou stranách, takže zápas mohl skončit jakkoli," věcně poznamenal trenér Brém Florian Kohfeldt.