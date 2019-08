Brankář Koubek by mohl zamířit za Suchým do Augsburgu

Fotbalový brankář Tomáš Koubek by po skončení angažmá v Rennes mohl zamířit do Augsburgu, kde by se sešel s reprezentačním spoluhráčem Markem Suchým. Patnáctý tým uplynulé bundesligové sezony hledá jedničku mezi tyče a podle listu Augsburger Allgemeine má o šestadvacetiletého královehradeckého rodáka zájem. Podle informací Sport.cz by se brzy měl hráč podrobit v klubu zdravotní prohlídce a pokud bude vše v pořádku, nemělo by stěhování gólmana nic stát v cestě.