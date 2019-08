Koubek o Augsburgu: Bude ze mě komplexnější brankář. V Rennes jsem necítil důvěru

Pětiletý kontrakt podepsal v úterý dopoledne fotbalový brankář Tomáš Koubek v německém Augsburgu. Český reprezentant po dvou letech ve francouzském Rennes bude jedničkou patnáctého týmu loňského ročníku bundesligy. Proč se šestadvacetiletý gólman rozhodl opustit Francii? A s kým přesun do nejvyšší německé soutěže konzultoval?

Váš manažer Viktor Kolář říkal, že jste byl v hledáčku Augsburgu už od března. Nakonec se přestup realizoval jen pět dnů před prvním soutěžním utkáním nové sezony. Jak se přesun z Rennes rodil?

Pro hodně lidí může být můj přestup do Augsburgu překvapivý. Ale zájem klubu byl skutečně mimořádně velký, což pro mě byl jeden ze základních faktorů při rozhodování. Finální jednání proběhlo během minulého týdne, v pondělí se vše dořešilo. Pro mě byla zásadní snaha lidí z Augsburgu získat mě do týmu. Vše, co jsme si řekli, bylo splněno. Bundesliga pro mě představuje velkou výzvu. Moc se těším i na oba české spoluhráče Jana Morávka a Marka Suchého.

Ještě v průběhu jara jste nijak neskrýval, že po dvou letech jste se s rodinou v Rennes zabydleli a našli si přátele. V klubu jste byl jedničkou. Bylo rozhodnutí opustit klub, s nímž jste měl vyhlídku na Evropskou ligu, hodně složité?

Samozřejmě. Rennes pro mě bylo skvělým místem pro první zahraniční angažmá. Jsem ohromně rád za úspěchy, kterých jsem s klubem dosáhl. Pro mě je ale hodně důležitá důvěra v mé schopnosti, a to jsem v Rennes v každém okamžiku od všech lidí důležitých pro chod klubu úplně necítil. Není pochopitelně snadné opustit ambiciózní klubu hrající Evropskou ligu, ale moc se těším na novou výzvu.

Augsburg v pohárové Evropě nefiguruje. Budou pro vás představovat dostatečnou náhradu bitvy s Bayernem, Lipskem či Dortmundem, proti němuž bundesligu začínáte?

Ohromně se těším. Věřím, že moje zkušenosti s velkými zápasy ve Francii mi pomohou. Zápasy na velkých stadionech už jsem hrál, tudíž by mě nic nemělo překvapit. Mám i určité zkušenosti s německým fotbalem a moc se na bundesligu těším.

Přišel jste až téměř na konci přípravy. Premiéru tak absolvujete na hřišti SCV Verl v Německém poháru, následně nastoupíte v Dortmundu. Nestraší vás ostrý rozjezd?

Budu tak říkajíc hozený rovnou do vody, ale věřím, že to dopadne dobře. Bundesliga je skvělá a velká soutěž. Po Premier League v mých očích druhá nevětší. Je pro mě velká výzva v takové soutěži uspět.

V Augsburgu už od jara 2012 působí záložník Jan Morávek, na startu letní přípravy nyní klub získal obránce Marka Suchého. Mluvil jste s oběma novými spoluhráči ještě před podpisem kontraktu?

S Honzou Morávkem nikoliv, s Markem Suchým jsem byl v kontaktu. Dal jsem i na jeho doporučení, informace od Marka mi hodně pomohly. Hovořil jsem i s brankářem Jardou Drobným, který v Německu působí už přes dvanáct let a prošel pěti různými kluby. Hodně mi přestup do bundesligy doporučoval.

Co od přestupu do německé nejvyšší soutěže očekáváte?

Hlavně nové zkušenosti z velkých zápasů. Jde o jinou soutěž, odlišný styl fotbalu. Chci se dál zlepšovat a je super poznat další brankářskou školu, což ze mě udělá komplexnějšího brankáře. Pochopitelně jde i o hodně velký krok z pohledu životního. Francie pro mě v tomto směru byla mimořádně přínosná a já věřím, že v Německu to bude stejné. V neposlední řadě se já i manželka s dcerou naučíme nový jazyk.

V úterý už jste absolvoval první trénink s novými spoluhráči. Měl jste možnost prohlédnout si stadion a tréninkové centrum?

Vše jsem si prošel. Zázemí je součástí stadionu. Podmínky pro trénink, zlepšování a regeneraci jsou na top úrovni. Troufnu si říci, že lepší než v Rennes. I to je věc, která mě přesvědčila. Potřebuji se zlepšovat, což mi Augsburg nabízí. Navíc ve spojení s atraktivní soutěží a velkými zápasy.

Stačil jste se v Rennes rozloučit? S čím vás ve francouzském klubu vyprovázeli?

Emoce byly veliké. Už při pozápasovém rozhovoru po sobotním Superpoháru jsem byl připravený vše v klidu oznámit, ale nakonec jsem slzel já i lidi kolem mě. Byl jsem smutný, protože mám Rennes v srdci. Šlo o můj první zahraniční klub a nikdy jsem si nemyslel, že k němu budu mít tak silný vztah. Snažil jsem se být s kluky co nejdéle a rozloučit se s každým osobně.

Prostřednictvím sociálních sítí je patrné, že váš odchod vyvolal ve francouzském klubu velkou reakci. Čekal jste ji?

Byl jsem překvapený ze všech zpráv od fanoušků i lidí z klubu. Jsem moc rád, že mě všichni v klubu mají rádi. To je nejdůležitější. Vážně! Fakt, že za mnou zůstane stopa kluka, který makal naplno každý den a choval respekt ke všem lidem pracujícím v klubu. Věřím, že jsem v Rennes zanechal podobnou stopu jako Petr Čech, který rovněž prožil v týmu dvě sezony.