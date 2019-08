Skandál v Německu. Hraje profesionální fotbalista s falešnou identitou?

Ve skutečnosti se má jmenovat Bakary Daffeh a narodit se měl o tři roky dříve, než se uvádí v jeho dokumentech.

„Hraje profesionál HSV s falešnou identitou?" stojí v titulku článku Bildu. Němečtí žurnalisté se dostali až k hráčovým trenérům v Gambii, kteří mu měli pomoct zamaskovat totožnost.

Wird nicht langweilig beim #HSV...Die @SPORTBILD hat in jedem Fall mein Interesse geweckt. Klingt nach einer Recherche, die für Alarm sorgen wird. #Jatta pic.twitter.com/bFzuX20AL2 — Michael Manske (@MiManske) August 6, 2019

Jatta se oficiálně narodil 6. června 1998, podle redaktorů se ale tentýž muž reálně jmenuje Bakary Daffeh a přišel na svět už 6. listopadu 1995.

Do Německa se dostal v roce 2015 jako utečenec z Gambie. Krátce na to se dostal do klubu HSV, kde se probojoval až do seniorského áčka, v němž dosud odehrál 47 zápasů a vysloužil si prodloužení kontraktu s momentálně druholigovým Hamburkem až do roku 2024.

Klub hráči věří

Redaktoři deníku požádali na konci července klub o stanovisko, ale poté, co se s nimi nikdo z vedení HSV nechtěl sejít, rozhodli se případ publikovat.

„Pokud jsou naše informace pravdivé, znamená to, že Jatta podvedl nejen HSV, ale i německé úřady. Když v roce 2015 přišel do Německa, předložil dokumenty, že je neplnoletý, aby měl větší šanci na udělení povolení k pobytu v zemi," píše deník.

Fotbalista měl uvádět i zavádějící informace o své hráčské minulosti, když zdůrazňoval, že nikdy nehrál za žádný africký tým. „Před několika měsíci jsem si kopal do míče s kamarády. Naboso a na betonu. Kdo měl boty, byl král," říkal.

Podle gambijských trenérů měl Daffeh hrát hned za několik klubů i v Senegalu a Nigérii. Měl dokonce nastoupit i za gambijskou reprezentaci do 20 let.

Hamburk nakonec k celé situaci poskytl jen krátké vyjádření, že o Jattově upřímnosti nepochybuje. „Máme k dispozici jeho platný pas i pracovní povolení," ujišťuje HSV.