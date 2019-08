Začít s Bayernem může být i výhoda, míní záložník Herthy Darida

Jste hodně natěšený na start nové sezóny?

Hodně. Minulou sezónu mi zkomplikovaly zdravotní trable. Letní přípravu jsem ale absolvoval bez sebemenších potíží a jsem připravený. Když jsem nastoupil do generálky s Crystal Palace v základní sestavě, doufal jsem, že dostanu důvěru i pro pohárový zápas s Eichstättem. V něm jsem pak dal gól, postoupili jsme. Věřím, že naskočím i v Allianz Areně. Cítím se opravdu dobře.

Byla letošní letní příprava v něčem jiná, než ty předchozí?

Samotná příprava byla v podstatě stejná. Pro mne byla jiná v tom, že jsem měl po zranění jakousi předpřípravu. Po skončení jarní části sezóny jsem oproti zvyklostem zůstal v Berlíně a dával se zdravotně do kupy, léčil jsem natržený postranní vaz v koleni. Obětoval jsem tomu dovolenou. Nejprve jsem chodil na Kliniku Da Vinci v Berlíně, pak jsem trénoval s fyzioterapeutem Herthy. Byl to správný krok, protože jsem šel do přípravy stoprocentně zdravý, absolvoval jsem ji celou bez jakéhokoliv omezení. Doufám, že koleno bude dál držet.

Vladimír Darida

Vlastimil Vacek, Právo

Těžší začátek bundesligy vás ale potkat nemohl. Hned proti mistrovi a v jeho pevnosti...

Jak se to vezme. Bayern je opět favorit na titul, těžšího soupeře jsme asi v úvodním kole dostat nemohli. Na druhou stranu je to první zápas, loni jim vstup do sezóny nevyšel. Stát se může cokoliv. Nemusejí být tak rozehraní, což by mohla být naše výhoda něco tam uhrát.

Změnil se výrazně kádr Herthy?

Odešel nám pravý obránce Lazaro do Interu Milán za dvacet milionů eur, což je pro Herthu velký obchod. Koupili jsme středního záložníka Löwena z Norimberku, na poslední chvíli přišel útočník Lukebakio z Watfordu, který prý stál také kolem dvaceti milionů. Měl by být velkou posilou. Změn bylo víc, tyhle by měly být těmi nejpodstatnějšími.

S jakým cílem jde Hertha do sezóny?

O tom se budeme teprve bavit s vedením klubu a trenéry. Na tomto sezení by měl každý říct svůj názor. Z toho by mělo vyplynout, na co si věříme, čeho bychom měli být schopni. Stanovený cíl bychom pak měli společně naplnit.

Do bundesligy postoupil městský rival Union Berlín. Nebude vám ubírat fanoušky?

Právě naopak. Berlín je historicky rozdělený na příznivce Herthy a Unionu. Hertha prodala v létě víc permanentek. Celé město se už teď těší na dlouho nevídané berlínské derby. Hrát se bude 2. listopadu na jejich stadiónu An der Alten Försterei v bývalém východním Berlíně.

Augsburg posílili vaši spoluhráči z reprezentace Tomáš Koubek a Marek Suchý. Už je vás v elitní soutěži sedm Čechů...

Pro mne byl jejich přestup milým překvapením. Augsburg je pro ně určitě dobrý klub. I když tam nemají takové finanční prostředky jako jinde, v soutěži se dokáží udržet. Mají solidní kádr, hrají pro soupeře velice nepříjemný fotbal. Moc bodů se odtamtud nevozí.

Bayern opustily opory Robben, Ribéry, Hummels, James Rodriguez. Zůstane i v nové sezóně hlavním favoritem na titul?

Těžko soudit už nyní. Jak jsem zmínil, loni se mu start nepovedl a musel titul honit. Uvidíme letos. Papírově největším favoritem určitě zůstává, ale hlavně Dortmund a Lipsko by mu měly šlapat na paty. Nový ročník by mohl být zajímavější ještě víc než ten minulý. Pro bundesligu by bylo přínosem, kdyby se o mistrovi rozhodovalo až v posledních kolech.

Začínáte v budeslize sedmou sezónu. V čem se soutěž nejvíc změnila?

Kvalitativně zůstává mezi top ligami Evropy. Co se změnilo, je přístup k přestupům. Kluby jsou ochotné vydat mnohem více peněz než v letech, kdy jsem přišel. Podle toho, co jsem slyšel, Hertha vytvořila nový klubový rekord v přestupech. A nebyla v soutěži jediná. Do nákupů se investuje víc, ale za víc peněz se i prodává. Například uváděných sedm a půl milionu eur za gólmana Koubka je pro Augsburg obrovská suma.

V první polovině září čekají reprezentaci důležité kvalifikační zápasy v Kosovu a Černé Hoře. Už o nich přemýšlíte?

Mám je v podvědomí. V pondělí mi telefonoval trenér Šilhavý, ptal se, jaká byla příprava, jak se cítím zdravotně. Bylo příjemné, že si na mne vzpomněl. Uteče to rychle, tři ligová kola a je tu reprezentační přestávka. Tím spíš bych chtěl hrát od začátku, abych získal herní praxi a přijel na reprezentační sraz dobře připravený.