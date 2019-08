Jako ikona se necítím, říká český pokladník Brém. Místo Bayernu tentokrát favorizuje Dortmund

Začnu trochu netradičně, zbylo vám něco v pokladně z minulé sezony?

Zbylo, ale poskrovnu, jen nějaké drobné. (směje se) Ale už jsem zase něco i vybral za pozdní příchody, bago, nevhodné oblečení a podobně.

Vy jste byl spíše správcem kasy, spoluhráč gólman Jaroslav Drobný fungoval jako výběrčí, jenže Brémy již opustil. Nechybí vám při kasírování?

Nebylo by špatný, kdyby mi stále dělal vymahače... Ale vypadá to, že kluci jsou tak v pohodě, že nikdo problémy dělat nebude, takže nějakou pevnou ruku nepotřebuju.

Theodor Gebre Selassie v reprezentačním dresu. To už je minulost.

Vlastimil Vacek, Právo

Však v kabině Werderu načínáte osmou sezonu a musíte mít mezi spoluhráči po tolika letech velký respekt. Co řeknete, to platí. Sedí to?

(Směje se) Pochopitelně. Už je to moje osmá sezona, takže co řeknu, to se v kabině celkem bere v potaz. Však není úplně obvyklé, aby někdo působil v jednom klubu osmou sezonu. Lidi mě tady po takové době pochopitelně vnímají jinak, stejně tak i noví kluci, kteří k nám přicházejí. Většinou jsme před tím proti sobě v bundeslize už hráli, takže vědí, že jsem tady už déle. V tomhle je to fajn.

Cítíte se jako klubová ikona?

To ne. Obzvlášť v porovnání s tím, když jde na hřiště Claudio Pizzaro. To je opravdová klubová ikona!

A kdo bude kapitánem, když Max Kruse odešel do Fenerbahce?

Stoper Niklas Moisander. Dělal už kapitána ve finské reprezentaci nebo v Ajaxu, za který hrál. Trenér zvolil dobře.

Vy jste mezi adepty nebyl?

Nemůžu říci, že bych o tuhle pozici nějak usiloval... Jsem rád, že jsem v úzkém okruhu lidí, kteří mají v kabině nějaké slovo, za nimiž trenér chodí a určité věci s nimi řeší. Ale kapitánskou pásku na ruce mít nemusím, i když je to nepochybně super, když je někdo kapitán. Objektivně však tvrdím, že Niklas Moisander je pro tuhle roli lepší.

Mimochodem váš trenér Florian Kohfeldt je pouze o čtyři roky starší než vy, tykáte si spolu?

Jasně. V Brémách dělal už před pár lety asistenta a už tehdy jsme si začali tykat. V tomhle nevidím vůbec žádný problém. Lidé si můžou tykat a zároveň se absolutně respektovat. Vím, jak kvalitním trenérem je. Má jasnou představu, jak chce hrát fotbal. Má před sebou opravdu velkou trenérskou budoucnost.

Pojďme však k té vaší. Začínáte osmou sezonu, nebude v Brémách vaše poslední? Máte smlouvu do června příštího roku.

Souvisí to hodně s tím, jak to bude vypadat po zdravotní a rodinné stránce. Myslím, že kdybych chtěl zůstat, tak bych ještě mohl. Ale jde o to, jak to bude se starším synem, s jeho školou. Platí, že se chceme vrátit do Čech, určitě tady nebudeme zůstávat a žít nadobro. Jen je otázkou, kdy to bude. Rád bych však věděl už v zimě, po Vánocích, co se bude dít. V klubu o tom ví. Buď se domluvím tady, nebo se naskytne něco v Česku, co mi bude dávat smysl, anebo to bude o rok později.

Brankář Werderu Brémy Jiří Pavlenka se po tréninku fotí s fanoušky. Vlevo obránce Theodor Gebre Selassie.

Hynek Preisler, Právo

Jak jste na tom zdravotně? Na jaře jste měl problémy s kolenem a kvůli velké zátěži po sezoně ukončil i reprezentační kariéru.

Naštěstí je to dobré. Pochopitelně musím cvičit a hodně rehabilitovat. Víc času trávím na stadionu, Jsem tu dříve před tréninkem a déle po něm, ale zatím se to zvládá. Teď nemám problémy, které mě trápily na konci sezony.

Pojďme k bundeslize, která v pátek startuje. Mrzí vás, že se nedokázal do nejvyšší soutěže vrátit Hamburk?

Trochu jo, protože druhou sezonu po sobě nebudeme mít žádné opravdové derby. Zápasy s ním měly vždy ještě větší náboj, fanoušci se na to těšili. A jelikož mám smlouvu na rok, tak nevím, jestli ještě vůbec někdy Nordderby zažiju... Ale věděl jsem, že to bude mít strašně těžké se z druhé ligy hned vrátit zpátky. I když měli dobrý podzim, na jaře to nezvládli. Člověk jen vidí, jak je to hrozně těžký. Vyrovnanost je tak velká, že ani tak velký klub jako Hamburk nedokáže hned postoupit zpátky.

Bude tenhle ročník opět o honbě na Bayern Mnichov, který s přehledem vyhrál posledních sedm sezon, naposledy však Dortmund zaostal už jen o dva body?

Bylo to už hodně těsný, a vzhledem k tomu, jaké Dortmund udělal posily a nakoupil hráče, bych teď možná malinko víc věřil Dortmundu. Nevsadil na velká jména, ale doplnil kvalitními hráči. Přišel Nico Schulz z Hoffenheimu, Julian Brandt z Leverkusenu, oba hráli za nároďák, nebo belgický reprezentant Thorgan Hazard z Mönchengladbachu. Řekl bych, že posílili velmi dobře na postech, kde měli trochu problém. Ale je otázka, jak to bude nakonec vypadat. Vyskočit nakonec může úplně jiný tým jako třeba Lipsko, které má obrovské možnosti a dobrého trenéra.

Do Augsburgu k Janu Morávkovi přibyl gólman Tomáš Koubek s Markem Suchým, přivítáte je hned ve třetím kole. Jak se na český souboj těšíte?

Z našeho pohledu získává zápas s Augsburgem na atraktivitě. Ještě jsem v bundeslize nezažil, že bych mohl hrál proti třem Čechům. Těším se na to.