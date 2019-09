Česká hvězdička mění dres. Jde do klubu, který se vzpamatovává z těžké rány

Od šestnácti udivoval německou mládežnickou fotbalovou scénou, byl žhavým zbožím, teď se Vasil Kušej z Drážďan přestěhoval do Innsbrucku. Jako host bude působit v tamním druholigovém klubu.

„Potřebuje herní zkušenosti, doufáme, že to pro něj bude mít pozitivní vliv," uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Dynama Ralf Minge.

Kušej byl naposledy hvězdičkou české devatenáctky, na klubové scéně zažívá složitý přechod mezi dospělé. Ve druholigovém Dynamu to zatím nešlo.

Zkusí to v rakouském klubu poměrně slavného jména. Wacker Innsbruck je pokračovatelem kdysi slavného ale pak zkrachovalého Tirolu, který působil i v evropských pohárech.

Teď klub zažívá horší časy. A ani se tím nijak netají. Po letošní těžké ráně, sestupu z rakouské bundesligy, mu výrazně poklesl rozpočet. Nabízí rozmanité aktivity fanouškům, aby se mu ho povedlo alespoň částečně navýšit. Tým je v rozbíhající se sezoně v polovině druholigové tabulky.

Devatenáctiletý Kušej odešel do Rakouska na jednu sezonu, v Drážďanech má smlouvu do léta 2022. Přišel tam už v sezoně 2015/16 z Ústí nad Labem. Do konce minulé sezony hrál mládežnickou bundesligu.