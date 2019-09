Obránce Bayernu Boateng byl obviněn z ublížení na zdraví

Mnichovské úřady agentuře SID potvrdily, že byl jednatřicetiletý Boateng obviněn už v únoru. Policie navíc prošetřuje další případ údajného ublížení na zdraví opět proti dlouholeté partnerce a matce společných dvojčat, k němuž mělo dojít před několika týdny.

Boateng se po letech, kdy byl oporou Bayernu a národního týmu, posunul v v posledních měsících v klubu do role náhradníka. V dosavadních třech bundesligových duelech neodehrál ani minutu a jednalo se o jeho přestupu do Juventusu, k němuž nakonec nedošlo. V březnu trenér Joachim Löw oznámil, že už s berlínským rodákem nepočítá do reprezentace, v níž odehrál 76 zápasů.