Ofenziva Dortmundu? Velice silná, ale uhlídat se dá, vzkazuje Gebre Selassie Slavii

Jaký byl z vašeho pohledu remízový zápas v Dortmundu?

Bylo to utkání dvou naprosto rozdílných poločasů. V tom prvním jsme neplnili taktiku, kterou jsme si řekli. Sice jsme vedli, ale nedostupovali jsme soupeře dostatečně, takže měli hodně volného prostoru a přehrávali nás. Vzhledem k jejich ofenzivní kvalitě se nám dostávali k šestnáctce a my jsme to měli vzadu hodně složité. Pozitivem bylo, že jsme o přestávce prohrávali jen o gól. V kabině jsme si řekli, co musíme změnit, a ve druhé půli už jsme se sami dostávali častěji do šancí. Dortmund měl sice také nějaké, ale kdybychom tam vyhráli, nikdo by se tomu vzhledem ke druhému poločasu nedivil.

Opět jste hrál stopera. Co je příčinou?

Máme zraněné čtyři stopery, takže to je z nouze ctnost. Není to zrovna můj oblíbený post, ale už jsem na něm hrál počtvrté a myslím si, že se zápas od zápasu lepším.

S kým jste nejčastěji bojoval?

V první půli hlavně s Götzem. Hráči Borussie se v ofenzivě hodně prolínají. Často jsem se střetával s Reusem, po příchodu na hřiště proti mně hrál hodně Dahoud a nakonec ještě Alcácer. Dortmund má skvělou ofenzivu, bránit ji je složité. Ale dá se to. Musíte být maximálně koncentrovaní a defenziva musí být dobře sehraná a odpovědná.

Co byste poradil Slavii na Dortmund před jejich vzájemným duelem v Edenu?

V první řadě, aby se slávisté nebáli hrát s míčem. S Dortmundem se určitě dá hrát. Musíte být odvážný a uvědomovat si, že na práci s míčem nemáte moc času, jsou rychlí a napadají. Na dva tři doteky se ale z nepříjemných situací lze dostat. Když přehrajete jejich první presingovou vlnu, pak jsou vzadu hodně zranitelní. Jejich ofenzivní hráči nejsou při bránění tak obezřetní.

Ofenziva Borussie ale patří k nejlepším v Evropě. Dá se říct, kdo z ní je nejnebezpečnější?

Vyzdvihovat jednoho hráče nebo se na jednoho soustředit by bylo chybou. Oni mají vysokou ofenzivní kvalitu na každém postu. Mají velmi silné kraje. Třeba hrát na Sancha, když se rozběhne, je téměř bez šance, je skvělý technicky a velice rychlý. Pokud v souboji jeden na jednoho neprojde, tak to je kvůli jeho špatnému řešení situace. Samozřejmě velkou silou je Reus, ale vysoká kvalita během zápasu přichází i z lavičky. Opravdu si nevyberete, na koho si dát větší pozor. Musíte si pohlídat celou jejich ofenzivu. Uhlídat se určitě dá.