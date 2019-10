St. Pauli se rozloučilo s fotbalistou oslavujícím tureckou invazi

Turecký fotbalista Cenk Sahin přišel o angažmá v druholigovém německém klubu St. Pauli, protože na instagramu oslavoval tureckou invazi do severní Sýrie. Pětadvacetiletý záložník zveřejnil svůj příspěvek na sociální síti v pátek a později ho smazal.

Vedení St. Pauli mu sice nevypovědělo smlouvu, ale vyřadilo ho z kádru a dalo mu svolení najít si nové působiště. Hlavním důvodem ukončení spolupráce podle zástupců St. Pauli bylo, že Sahin opakovaně nerespektoval klubové hodnoty.

Sahin přišel do hamburského celku v roce 2016 z Basaksehiru. Za Turecko nastupoval v mládežnických reprezentacích a zúčastnil se i mistrovství světa hráčů do 20 let.