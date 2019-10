Červená, pěst, bezvědomí! Rozhodčí skončil ve vrtulníku

I pro fanoušky, kteří jsou z nižších fotbalových pater zvyklí na ledacos, to byla podle záběrů na sítích silná káva. Odpovídají tomu i následná vyjádření.

Podle dostupných informací se rozhodčí na krátko ocitl v bezvědomí, vše prý komplikoval fakt, že v blízkosti nebyla vhodná nemocnice. Do specializovaného zařízení jej přepravil vrtulník.

Heute bei Münster gegen Semd passiert. Ganz normaler Amateutfußball. Ich habe einen riesen Respekt vor allen Schiedsrichtern, die riskieren, dass ihnen das jederzeit passieren kann. Der Betroffene musste mit dem Hubschrauber abgeholt werden. pic.twitter.com/2J0agJ0rMS — Schaufel (@TheRoyalShovel) 27. října 2019

Podle dalších zpráv neutrpěl vážné zranění a měl by být v pořádku. Údajně má ale drobné problémy s mluvením.

„Respekt k rozhodčím, kteří víkend co víkend riskují, že se jim stane něco takového," stojí v jednom z komentářů na sítích.

Z dostupných informací není tak úplně jasné, co vše se na hřišti dělo. Co přecházelo udělení červené karty. „Ale i když nesouhlasím s rozhodčím, nesmí to takhle eskalovat," píše další z komentujících.

„Asociální kretén," označuje útočníka další z diskutujících. „Doživotní zákaz pro všechny sporty a pořádnou pokutu," navrhuje další z účastníků debaty pod příspěvkem.

„Některým jedincům fotbal slouží jen k vybití negativní energie," všímá si další diskutér. „Měl by být sankcionován i klub, který do svých řad vezme takového hlupáka."