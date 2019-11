Daridovým trenérem v Hertě bude Klinsmann

Po aktuální sérii čtyř porážek je Hertha v tabulce patnáctá a hrozí jí boj o záchranu. Naposledy utrpěla debakl 0:4 s Augsburgem.

Klinsmann povede berlínský tým do konce sezony. Jeho asistentem bude Alexander Nouri, bývalý trenér Werderu Brémy.

"To rozhodnutí se rodilo hrozně těžko, protože Ante byl součástí Herthy přes 20 let. Nakonec jsme ale vzhledem k vývoji a posledním výsledkům usoudili, že je to potřeba," uvedl sportovní ředitel klubu Michael Preetz.

Pětapadesátiletý Klinsman se začátkem listopadu stal členem dozorčí rady Herthy, kde donedávna působil jeho syn Jonathan, který chytal především za rezervu. Mistr světa a Evropy naposledy trénoval reprezentaci USA, u které skončil v roce 2016. Předtím koučoval Bayern Mnichov a německý národní tým, s nímž získal bronz na domácím světovém šampionátu v roce 2006. Do bundesligy se vrací po deseti letech.