Hertha - Freiburg 1:0 Darida a Schick dali v bundeslize vítězné góly

Brémy s Jiřím Pavlenkou v brance podlehly Bayernu Mnichov 1:6, hattrickem se blýskl Philippe Coutinho. Obránce Werderu Theodor Gebre Selassie utkání kvůli zranění nedohrál a podle prvních zpráv ho čeká dlouhá pauza.

Hertha ve třetím duelu pod vedením nového kouče Jürgena Klinsmanna poprvé zvítězila. Darida si v 53. minutě navedl míč na střed hřiště a střelou zpoza vápna ho poslal přesně k tyči. Český reprezentant se trefil podruhé za poslední tři kola. Hertha se posunula v neúplné tabulce na 13. místo, Freiburg klesl na šestou pozici.

Schick nastoupil v lize potřetí za sebou v základní sestavě a důvěru splatil už po dvou minutách hry. Naběhl si do vápna na centr z pravé strany a z voleje překonal brankáře Zackaryho Steffena. Po hodině hry zvýšil z pokutového kopu Timo Werner a v 75. minutě pojistil vítězství favorita Nordi Mukiele.

Lipsko se dostalo o dva body do čela tabulky, dosavadní lídr Mönchengladbach má ale nedělní utkání proti Wolfsburgu k dobru.

Brémy poslal v Mnichově do vedení ranou pod břevno Milot Rashica, Bayern ale skóre ještě do přestávky otočil. V 45. minutě doklepl míč do prázdné brány Coutinho. Gebre Selassie se mu snažil ve skórování zabránit, ale při zákroku si pohmoždil koleno a musel ze hřiště.

"Koleno se mu v pádu zaseklo a utrpěl vážné svalové zranění. Bude nám chybět dlouho," uvedl na tiskové konferenci trenér Werderu Florian Kohfeldt. Podle něj dvaatřicetiletý český obránce zmešká zimní přípravu a pravděpodobně i první polovinu jarní části sezony.

V nastaveném čase první půle přidal další gól kanonýr Robert Lewandowski a ve druhém poločase už lovil míč ze sítě pouze Pavlenka. Coutinho dvěma góly dovršil hattrick, jednou se trefil Thomas Müller a druhou branku v zápase a 18. v sezoně zaznamenal nejlepší bundesligový střelec Lewandowski.

Brémy prohrály počtvrté z posledních pěti zápasů a jsou na 15. místě, těsně nad sestupovým pásmem. Obhájce titulu Bayern ztrácí na čelo soutěže šest bodů.

Popadesáté v kariéře otevřel gólový účet v utkání Dortmundu jeho kapitán Marco Reus. Na hřišti Mohuče to vedlo k jasnému vítězství Borussie 4:0, vestfálský celek tak zůstává o bod za Bayernem.