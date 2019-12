Čtvrtá nula a Koubek je mezi bundesligovou elitou. Ve hře je klubový rekord, překazit plány může Schick

Jak se těšíte na zápas s Lipskem, kde začíná zářit útočník Patrik Schick?

Jsem rád, že Šiky v německé lize je, aspoň se v Česku soutěž víc sleduje a mluví se o ní. Dal v posledních zápasech pár gólů, ale hecovat se před utkáním nijak nebudeme. Snad ví, že chytám za Augsburg (usměje se).

Budete se právě na Schicka nějak zvlášť připravovat?

Nějak extra jsem ho nesledoval, ale před zápasem se podívám na video, Lipsko teď odehrálo skvělý zápas na Dortmundu. Prohrávali 0:2, ale pak jim Borussia darovala dva góly. Určitě tam byl nějaký klíč k dobrému výsledku a my se ho budeme snažit najít. Uvidíme, jak nám to půjde pak na hřišti.

Vaše forma roste. V utkání s Düsseldorfem (3:0) jste si připsal už čtvrtou nulu z posledních osmi zápasů a vyrovnal jste se tak v počtu vychytaných čistých kont nejlepším brankářům bundesligy. Cítíte to jako satisfakci po ne úplně vydařeném startu v Německu?

Satisfakci asi ne. Začátek v novém klubu je prostě těžký všude, to je složité v krátkosti popsat. Jsem hlavně rád, že se začalo dařit a ukázali jsme, že určitě nejsme tým, který by měl hrát o záchranu. Těch čistých kont si samozřejmě moc vážím, protože bundesliga je ofenzivní soutěž. Mám radost, že jsem mezi nejlepšími. Teď to šlape celému týmu a na té vlně se budeme snažit udržet co nejdéle. Máme také možnost zapsat se do historie klubu. Teď jsme vyrovnali rekord v počtu neprohraných zápasů v řadě.

Takže máte před bitvou v Lipsku o další motivaci navíc...

Pokud se podaří v sobotu neprohrát, budeme mít klubový rekord. To jsou přesně ty chvíle a cíle, které tým potřebuje mít. Ono není jednoduché se připravovat na zápas, když máte z šesti bundesligových utkání pět výher. Hlava už trošku vypíná a my se musíme snažit to eliminovat. Jsem fakt zvědavý na mentalitu hráčů, jak budeme na všechno reagovat a jak to zvládneme.

Vás osobně muselo povzbudit i to, že jste se po víkendu poprvé v kariéře dostal do ideální jedenáctky bundesligového kola, sledujete tyhle statistiky?

Beru to tak, že když je člověk v ideální jedenáctce, tak na sebe upozornil a výkon byl dobrý. Je to ocenění a lidé vědí, že gólman zachytal dobře a pomohl týmu. Já vím, že budu muset přesvědčovat fanoušky v Německu pořád dál. Spoluhráči mi to samozřejmě ukazovali, ale extra na to nehledím. Statistika, co mě zajímá, je počet výher a počet bodů. Pak se můžeme dívat dál.

V tabulce jste se každopádně posunuli z pásma sestupu blízko pohárovým příčkám. Mění se tím plány a cíle klubu v aktuální sezoně?

Před sezonou jsme měli plán být v klidném středu tabulky a naplnit potenciál, který v týmu určitě je. Naše cíle se nemění. Samozřejmě nás ale současné postavení nutí myslet na přední příčky. Po tom rozjezdu do sezony jsme se hlavně chtěli dostat do klidných míst v tabulce, ale teď se po úspěšné šňůře můžeme koukat nahoru. Máme formu, jde nám to, budeme se snažit to tak co nejdelší dobu udržet.