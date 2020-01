Düsseldorf po pádu na dno bundesligy odvolal kouč Funkela

Funkel trénoval Düsseldorf téměř čtyři roky. Předloni postoupil s Fortunou do bundesligy a loni s ní obsadil desáté místo. Před Vánoci prodloužil s klubem o další rok smlouvu, která by platila pro případ, že by se Düsseldorf udržel v nejvyšší soutěži.

Šestašedesátiletý kouč se nechal dříve slyšet, že po angažmá ve Fortuně s trénováním skončí. V minulosti vedl například Herthu Berlín, Eintracht Frankfurt, Hansu Rostock či 1. FC Kolín nad Rýnem.

Jednapadesátiletý Rösler bude v bundeslize trénovat poprvé. Bývalý reprezentant NDR má za sebou působení v Norsku či Anglii.