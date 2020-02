Hušbauer odehrál při debutu za Drážďany pár minut

Český fotbalový reprezentant Josef Hušbauer nastoupil poprvé od svého příchodu ze Slavie do Dynama Drážďany do soutěžního utkání. V zápase 20. kola druhé německé ligy střídal v 82. minutě Ondřeje Petráka, který v zimním přestupovém období přišel do saského klubu také hostovat.