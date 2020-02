Pavlenka hrdinou! Zuby si na něm vylámal i Haaland a Brémy slaví senzační postup

Dramatický průběh mělo osmifinále Německého poháru mezi domácími Brémami a Borussií Dortmund. Hrdinou úterního večera byl český reprezentační brankář Jiří Pavlenka, který si připsal několik famózních zákroků. V závěru utkání mohla duel do prodloužení poslat hvězdná fotbalová akvizice Dortmundu Erling Haaland. Plány mu ale překazil čarující hlučínský rodák a Brémy se po senzačním vítězství 3:2 mohou těšit na čtvrtfinále.

Útočník Borussie Dortmund Erling Haaland gratuluje brankáři Werderu Brémy Jiřímu Pavlenkovi k postupu do čtvrtfinále Německého poháru.

Fotbalisté Werderu Brémy vstoupili do utkání skvěle. Nejprve se z dorážky trefil Davie Selke. Hvězdami nabitý Dortmund mohl brzy srovnat. Jenže nůžky Matse Hummelse fantastickým zákrokem vytěsnil Pavlenka nad břevno. A tak po půl hodině hry vedly Brémy už 2:0 po nádherné pumelici Leonarda Bittencourta.

Pavlenka proti třetímu celku bundesligy lovil míč ze sítě dvakrát. Borussia vyslala na hrací plochu do druhého poločasu kometu letošní sezony Haalanda, který dostál své pověsti kanonýra a tentokrát v jednoduché pozici snižoval na 1:2.

Gólové představení obou celků ale ještě nebylo u konce. O chvíli později sice zvýšil na 3:1 kosovský záložník Rashica, nechytatelnou trefou ale znovu snižoval na rozdíl jediné branky Američan Reyna. A pak už přišly na řadu další neskutečné zákroky sedmadvacetiletého českého brankáře.

Dvě minuty před koncem základní hrací doby Pavlenka vyrazil dělovku k tyči z kopačky Marca Reuse. V třetí minutě nastavení se v obrovské příležitosti ocitl hlavičkující Haaland i ten si ale na hrdinovi večera vylámal zuby.

Dortmund nastřílel ve třech kolech jarní části bundesligy pokaždé pět gólů, z toho sedmkrát se trefil hvězdný Nor. Pavlenka ale žádnou kanonádu do vlastní sítě nepřipustil. Třetí nejhorší tým německé ligy tak proti favoritovi z Dortmundu slaví po výhře 3:2 senzační postup do čtvrtfinále Německého poháru.