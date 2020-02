Frankfurt - Union 1:2 Bundesligová dohrávka: dva vlastní góly a výhra Unionu Berlín

Frankfurt naposledy dostal nařezáno v Dortmundu (4:0) a čekalo se, že si bude chtít udobřit fanoušky. To se mu ale nepovedlo. Berlínský celek šel totiž čtyři minuty po přestávce do vedení. A když N'Dicka nasměroval v 67. minutě míč do vlastní sítě a Union vedl o dvě branky, bylo jasné, že mají hosté k výhře o pořádný kus blíže.

Nakonec si vlastní gól dali i hosté, ale ve výsledku znamenal jen korekci skóre. Eintracht prohrál 1:2.