Víc než koronavirus fanoušci řeší blížící se derby s Unionem, řekl záložník Herthy Berlín Darida

Legendární Jürgen Klinsmann přišel do Herthy loni v závěru roku, ale v únoru zase odešel. Otřáslo to klubem, který na něj spoléhal jako na trenéra i manažera?

Především to bylo pro všechny obrovské překvapení. Nikdo v klubu netušil, že odejde, a ještě tak rychle. Chvíli to bylo v klubu trochu turbulentní, což je logické. Vedením mužstva byl pověřen Klinsmannův asistent Alexander Nouri. Má bundesligové zkušenosti z Ingolstadtu a Brém, navazoval na to pozitivní z práce Klinsmanna. Nebyl tudíž ani bezprostřední důvod narychlo někoho shánět na lavičku. Tým zřejmě povede do léta, vedení by pak mělo přivést nového kouče.

Co bylo vlastně příčinou tak rychlého rozchodu?

Moc o tom nevím, byla to záležitost nejvyššího vedení a Klinsmanna. Údajně mělo jít o smlouvu, prý se nedohodli na výši peněz, ale to je opravdu z doslechu. Nám hráčům přísluší trénovat a hrát, tohle je věc majitelů.

Klinsmann se ale docela opřel do vedení klubu i hráčů...

To je pravda, v médiích se takové články objevily, a nebyly zrovna lichotivé. Ale Klinsmann zůstává uznávanou hráčskou i trenérskou legendou. My to v kabině neřešíme, soustředíme se na sebe, abychom uhráli co nejvíc bodů a co nejrychleji utekli z nebezpečného spodku tabulky. Bohužel, sezóna už je nevydařená, jsme v místech, kde rozhodně nechceme být. Proto bychom rádi za touhle sezónou co nejdřív udělali tlustou čáru a začali se připravovat na novou. Vedení plánuje další velké investice do kádru. Cílem je dostat Herthu do horních pater bundesligy.

Sobotní zápas s Brémami bude z tohoto pohledu pro oba kluby svým způsobem bojem o život...

To určitě a Werder je na tom mnohem hůř než my. Bojem o život byl už ten předchozí zápas v Düsseldorfu, kde jsme v poločase prohrávali 0:3 a nakonec zachránili alespoň bod a udrželi od soupeře šestibodový odstup. S Werderem potřebujeme tři body, abychom zase o něco odskočili. Zbývá sice deset kol do konce soutěže, ale nakonec bude rozhodovat každý bodík, o záchraně i titulu.

Hertha byla léta králem Berlína, teď mu ale vládne nováček Union. Jak to nesou fanoušci?

Těžce. Však nám už před sezónou řekli, že když Union porazíme, ledacos nám odpustí, ale prohru s ním ne! A my bohužel v listopadu prohráli 0:1. Odveta se hraje 21. března a tu musíme bezpodmínečně vyhrát, abychom je v tabulce přeskočili. Je to ještě větší rivalita, než jakou znají naši fanoušci mezi pražskými S. Když Union porazíme a přeskočíme, fanoušky si udobříme.

Co jste jako kapitán reprezentace říkal losu Ligy národů?

Jsem rád, že zase budeme hrát se Slovenskem. Začínáme u nich poslední zápas hrajeme s nimi doma. Věřím, že obě utkání budou vyprodaná a budou mít tradičně skvělou atmosféru. Těším se i do Skotska, oni možná cítí ještě křivdu za kvalifikaci na šampionát 2012 v Polsku po té sporné penaltě, díky níž jsme postoupili. Určitě nás čekají zase dva zajímavé zápasy. Ale my Skoty můžeme dostat už do skupiny na letošním evropském šampionátu. Izrael je také zajímavý soupeř, byť trochu neznámý, kvalitu ale mají, vždyť do naší ligy B postoupili z céčka. Jediné, co mi trochu vadí, je říjnový přelet z Izraele do Skotska, ale i to se dá přežít.

I sportem hýbá koronavirus. Odráží se nějak v německém fotbale a třeba i v životě v Berlíně?

Ve fotbale zatím ne. Na rozdíl od Česka není ani hlavním tématem zpravodajství v médiích, i když se o něm samozřejmě hovoří a píše. Lidé, co se týká nakupování, jsou vcelku v klidu. Jeden den, když jsme byli v obchodě, některé potraviny nebyly, což nemuselo mít bezprostřední spojitost s koronavirem, protože druhý den už zase nechyběly. Nepanikaří se tu. Z pohledu fanoušků je situace Herthy a blížící se derby s Unionem větším tématem.