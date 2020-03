Trio českých fotbalistů v Augsburgu bude trénovat Herrlich

Herrlich, jenž hrál devět let společně s aktuálním obchodním šéfem Augsburgu Stefanem Reuterem za Borussii Dortmund, podepsal smlouvu do roku 2022. Někdejší německý šampion a vítěz Ligy mistrů se vrací do bundesligy jako trenér po více než roce od odvolání z Leverkusenu v prosinci 2018.

Jeho předchůdce Schmidt mužstvo v minulé sezoně zachránil v bundeslize. Úvod letošní jarní části ale Augsburgu vůbec nevyšel: tým prohrál čtyři z posledních pěti kol a na čtrnáctém místě tabulky má pětibodový náskok na šestnáctou pozici znamenající baráž o udržení. V neděli Augsburg prohrál na hřišti vedoucího Bayernu Mnichov 0:2. Ani jeden ze tří Čechů do utkání nezasáhl - brankář Koubek a obránce Suchý zůstali na lavičce, Morávek je zraněný.