Po bitvě s Daridou se bál. Gates měl pravdu, říká obránce Brém Gebre Selassie

Do uší si vzal sluchátka a vyběhl do parku. Fotbaista Brém Theodor Gebre Selassie ve středu znovu vyrazil trénovat individuálně. V Německu po odložení EURO doufají v dohrání bundesligy v květnu a červnu. „Pokud se situace do měsíce, do měsíce a půl uklidní, německé kluby se budou snažit sezonu dohrát," říká bývalý reprezentant.

Uvítal jste z tohoto pohledu rozhodnutí odložit mistrovství Evropy na příští rok?

S tím se dalo počítat. Vlastně ani jiné řešení nebylo. Z logistického hlediska podle mě bylo nemožné, aby se EURO hrálo v zimě, což asi všichni pochopili. A jediné logické řešení bylo odsunout ho na další rok, aby byla vůbec nějaká šance soutěž do konce června dohrát.

Jaká je aktuální situace v Brémách?

Když se budeme bavit o fotbalové stránce, v úterý jsme dostali individuální plán. A osamoceně se budeme připravovat do příštího víkendu, neměli bychom se pohybovat nikde společně, ani v útrobách stadionu. A za dva týdny se uvidí, jaká bude situace.

Brankář Jiří Pavlenka (vlevo) a Theodor Gebre Selassie u sochy rytíře Rolanda v centru Brém. Archivní foto.

Hynek Preisler, Právo

Poslední zápas jste sehráli s Herthou , která se kvůli pozitivnímu nálezu Covid-19 ocitla v karanténě i s vaším krajanem Vladimírem Daridou. Nebál jste se, když jste se to dozvěděl?

To víte, že jo. Ale stejně to na situaci nic nemění. Člověk má být nejvíce doma, má dodržovat maximální hygienu. I kdybych měl pozitivní nález, tak bych asi nedělal nic jiného. Akorát bych nešel běhat do parku.

Kolik toho musíte splnit?

Je toho docela dost. Předpokládá se, že soutěž bude pokračovat, tak to musí kompenzovat normální tréninkovou dávku.

Je jasné, že teď to není ta nejdůležitější věc, ale jak nepříjemné je, že Brémy jsou v této situaci na předposledním, a tedy sestupovém místě?

Když se člověk od aktuálních problémů úplně oprostí a bude koukat jen na květem červen, je to nepříjemné z jednoho pohledu určitě. Nedovedu si totiž představit, že by se to mělo hrát okamžitě před padesáti tisíci lidmi. Obávám se, že by se hrálo i tak bez fanoušků, což by pro nás v situaci, v jaké jsme, bylo hodně nepříjemné.

Vím, že patříte k těm přemýšlivějším fotbalistům, proto se vás zeptám na současnou krizi i z většího nadhledu. Jak podle vás změní svět?

Nebojím se toho, že se svět už nedostane zpět do normálu. Dostane, ale všichni se musí chovat obezřetně, aby se šíření viru co nejvíce zpomalilo. Chvíli bude svět otřesený, ale věřím, že se zase vrátí do normálních kolejí. Myslím, že je to něco, co asi většina lidí neočekávala. Možná až na výjimky. Zmíním třeba slova Billa Gatese, která jsem slyšel před pěti lety v jednom dokumentu. Možná kdyby ho poslouchalo víc lidí, tak bychom se na to lépe připravili.

Co říkal?

Že podle něj nyní nejvíce neohrožuje svět válka či jaderné zbraně, ale největší hrozbou jsou pro nás viry. Zmiňoval, že by se měly připravit krizové štáby, aby reakce byla adekvátní a co nejrychlejší, když něco takového propukne. Vidíme, že úplně to neklaplo...

Ať nekončíme smutně, našel byste na tom všem i něco pozitivního?

Určitě, vždy člověk musí hledat pozitivní věci. Lidé, které to nezasáhne po zdravotní a ekonomické stránce, můžou trávit více času se svými blízkými, na což mnohdy při normálním shonu života třeba tolik času není. Často se lidi honí za penězi, aby měli hezký bydlení. Ale teď když se jim řekne, aby zůstali dva týdny doma, mají s tím problém. Jasně, nejde teď jezdit na dovolené, na druhou stranu si jde víc užít domova.