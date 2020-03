Fotbalisté Mönchengladbachu se dobrovolně vzdali části platu

Fotbalisté Borussie Mönchengladbach se jako první v německé lize dobrovolně rozhodli vzdát v době přerušení soutěže části platu. Klub by tím podle médií mohl ušetřit měsíčně více než milion eur (téměř 28 milionů korun).

"Jsem na kluky hrozně pyšný. Chtějí něco Borussii vrátit. Trenérský štáb je v tom následoval, stejně jako naši ředitelé a obchodní šéf," uvedl sportovní ředitel čtvrtého týmu bundesligové tabulky Max Eberl.

Podle Eberla vzešel impulz od samotných hráčů. "Hráči vědí, co se děje. Je to jejich práce, sami se informovali a sami přišli s nápady. Mužstvo nabídlo, že se vzdá platu, pokud by tím mohlo pomoci klubu a tím i jeho pracovníkům," dodal Eberl.

Borussia minulou středu porazila 2:1 Kolín nad Rýnem v historicky prvním bundesligovém zápase před prázdnými tribunami, čímž podle obchodního šéfa Stephana Schipperse vznikla klubu ztráta zhruba dva miliony eur. Bylo to zároveň poslední utkání, jež se odehrálo před pátečním přerušením soutěže kvůli koronavirové pandemii.