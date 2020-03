Nereálné, aby se fotbal letos vrátil na stadiony. Dřív než v roce 2021 nezačne, tvrdí přední virolog

Podle jeho názoru je naprosto nereálné, aby se na stadiony fotbal vrátil ještě v letošním roce. „Vidíme, jak se situace vyvíjí v Evropě, i to, co je ještě před námi. I kdyby nás pandemie nezasáhla v té nejsilnější míře, neznamená to, že by fotbal mohl pokračovat. Obnovení soutěží by celou situaci výrazně zhoršilo," varuje profesor Schmidt-Chanasit.

„Zábava, společenské a sportovní akce, při kterých dochází k setkání většího množství lidí, jsou tím posledním, co přijde na řadu, až se život začne vracet do normálu." připomíná na základě svých studií a výzkumů, že by se nebezpečí nákazy nemělo podceňovat.

Přerušena je i fotbalová bundesliga.

Wolfgang Rattay, Reuters

Rezolutně se staví i proti myšlence, aby se soutěže dohrály za zavřenými branami stadionu bez přítomnosti diváků.

„Lidi by to i tak lákalo, aby se scházeli, setkávali a zápasy sledovali společně, což je příliš riskantní. Myslím, že se situace uklidní až koncem roku."

Fotbal na starém kontinentu přitom stále žije představou, že se ligové soutěže podaří dohrát do 30. června.

Brány stadionů německé bundesligy zůstávají zavřené - ilustrační foto.

Woitas Jan, ČTK

Toto datum je totiž klíčové, neboť mnohým hráčům budou končit v klubech profesionální smlouvy, stejně tak budou dobíhat kontrakty se sponzory a firmami dodávajícími klubům dresy a vůbec sportovní vybavení.

Prezident Francouzské fotbalové federace Noel Le Graet však v pátek připustil, že za současné situace není reálné, aby ligová soutěž ve Francii skončila dřív než v polovině července. A samozřejmě není ani reálné, aby se do konce června dohrály evropské poháry.

„A nejde jen o Francii, podobné jako u nás je to v Itálii, Španělsku a dalších evropských zemích. Naše federace proto předloží UEFA a všem jejím členům návrh, aby se fotbalová sezona 2019/2020 protáhla minimálně do 15. nebo 20. července, protože jedině tak bychom ji mohli dokončit," prozradil Le Graet, že se chystá apelovat na celou fotbalovou Evropu.

Věří přitom, že na hráče nebude muset apelovat. „Myslím, že jsou natolik rozumní, takže budou hrát i několik týdnů navíc, i když jim sezona už měla skončit. A ti, kteří nebudou chtít hrát, prostě nenastoupí," prohlásil prezident fotbalového svazu země mistrů světa.