Bayern, Dortmund, Lipsko a Leverkusen založily fond na pomoc německým klubům

Fotbalové ligy v Německu, které dosud zaznamenalo 40 tisíc nakažených a přes 200 mrtvých, byly stejně jako ve zbytku Evropy přerušeny a podle posledního návrhu vedení ligy by se mělo začít hrát nejdříve v květnu. To by pro řadu menších klubů mohlo mít neblahé následky kvůli výpadku příjmů.

Čtveřice německých účastníků Ligy mistrů Dortmund, Bayern, Lipsko a Leverkusen se proto rozhodla vzdát svých podílů na vysílacích právech (zhruba 12,5 milionu eur) a přidala navrch dalších 7,5 milionu eur z vlastního. "Pokud jde o zmírnění dopadů pandemie na profesionální kluby, jsme připraveni jim pomoci," uvedl šéf Dortmundu Hans-Joachim Watzke.

O rozdělování peněz z fondu bude rozhodovat vedení první a druhé bundesligy (DFL). "Moc našim zástupcům v Lize mistrů děkujeme. Je vidět, že když v první a druhé bundeslize mluvíme o pomoci a solidaritě, nejde jen o prázdné řeči," přidal mluvčí výkonného výboru DFL Christian Seifert.

K úsporným opatřením už v Německu muselo sáhnout několik klubů. Na snížení platů už přistoupili například hráči v Bayernu, Dortmundu nebo Mönchengladbachu, zatímco v Unionu Berlín dokonce budou hráči v době přerušení bundesligy zcela bez výplat.