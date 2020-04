Trénink Augsburgu? Z auta rovnou na hřiště! Nesmíme ale přijít do kontaktu, říká Morávek

„Pochopitelně i v Augsburgu máme vzhledem k mimořádné situaci zvláštní režim. Nejdřív se připravoval každý individuálně, teď ale už druhým týdnem máme tréninky ve skupinách. Začalo to na šesti hráčích, nyní se zvýšil počet o dva. My a Wolfsburg jsme v tomto směru v Německu možná jediné kluby," říká Morávek.

Ale zatímco tým Wolfsburgu tráví většinu času v posilovně, s míčem se hráči příliš nepotkají, celek Augsburgu je výhradně na trávníku. „Přijedeme už převlečení, nemusíme být vůbec v kabině. Vyjdeme z auta a jdeme rovnou na hřiště. Po patnáctiminutové rozcvičce jsou připravená cvičení na přihrávky, abychom mezi sebou dodržovali určitou vzdálenost. Případně děláme střelbu. Ale nic, kde by se člověk dostal do kontaktu se spoluhráčem," popisuje Morávek s tím, že mezi jednotlivými fázemi je přibližně mezera tři čtvrtě hodiny, aby se skupinky v areálu nepotkávaly.

„Složení skupin je víceméně stejné, mění se většinou jen gólmani," podotýká 30letý záložník. Podle něj se v Německu dělá maximum, aby se sezona dohrála. Aby finanční ztráty nenarostly na neúnosnou výši...

„Německý fotbalový svaz i kluby vnímají, jak je situace vážná. Finanční ztráty by byly obrovské pro všechna mužstva, u některých by byla ohrožena jejich existence. Dostali jsme informace, že se bude dělat všechno pro dohrání bundesligy. Tím, že se přesunulo mistrovství Evropy, se vytvořil časový prostor," uvádí Morávek.

Také v Německu probíhá v klubech snižování platů. Vedení Augsburgu, ve kterém působí další dva Češi - brankář Tomáš Koubek a stoper Marek Suchý, nastínilo hráčům svoji představu. Záležitost se řeší. „Žádný nátlak na nás ale není vytvářený. Augsburg s financemi nakládal rozumně, nerozhazoval. Myslím, že v kritické finanční situaci není," tvrdí Morávek, kterého mrzí, že Němci berou nákazu koronavirem leckdy na lehkou váhu.

„I tady se sice uzavřely školy, restaurace a nákupní centra. Působí ale na mě, že v Česku proběhlo všechno o pár dnů dřív. Roušky dodnes nosí málo lidí. Před pár dny jsem byl na rychlém nákupu, z deseti lidí, které jsem potkal, měli roušku kromě mě jen dva lidi. A to byli ještě cizinci. Pověstná německá disciplína mi k tomu nesedí," uvádí bývalý záložník Bohemians 1905, Schalke a Kaiserslauternu.

Mrzí ho také, že Augsburg po jarních pádech a bodových ztrátách zapadl do boje o záchranu. Management nakonec zkraje března sáhl k odvolání trenéra Martina Schmidta. Nový kouč, bývalý německý reprezentant Heiko Herrlich, ale zatím neměl možnost vidět tým v ostrém utkání.

„Start do jarní části nám nevyšel, nehráli jsme ani dobře. Asi to dopadlo, jak dopadnout mělo. Management bouchnul do stolu, má obavu, abychom nesestoupili. A přivedl nového trenéra. Asi víme, jaký je, ale žádný zápas pod ním jsme ještě neabsolvovali. Věřím, že nám dodá impuls, kvalitu v kádru máme. Situace v tabulce není růžová, ale zase není kritická," uzavírá Morávek.