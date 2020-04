Trénují na hřišti, ale absolutně bez kontaktů. Nikdo v Augsburgu nesmí riskovat, ujišťuje Suchý

Konečně je zdravý, ale stejně kopat nemůže. Poslední soutěžní zápas odehrál Marek Suchý v září v dresu české fotbalové reprezentace v Černé Hoře. Natrhl si úpon mezi stehenním a hýžďovým svalem. Léčil se několik měsíců, teď už by zase rád na hřiště. „Koukám před sebe. Mám velkou chuť se poprat o místo jak v Augsburgu, tak v reprezentaci,“ těší se stoper, až nucená pauza kvůli pandemii koronaviru skončí.

Bundesliga stojí. A právě Augsburg je jedním z mála týmů, které i během nucené pauzy v omezeném režimu trénují na hřišti.

„V týdnu, než se přestalo hrát, přišel nový trenér. S ním a s vedením klubu jsme se dohodli, že i se současnými opatřeními budeme trénovat. Přece jen pauza doma vás ovlivní. Takže jsme rozdělení na dvě nebo tři skupiny. Tréninky jsou absolutně bez kontaktů, pohybujeme se, co nejdál od sebe," líčí Marek Suchý v rozhovoru pro fotbal.cz.

Hráči dělají cvičení s míčem, přihrávky, dlouhé balony, technická cvičení. „Zkrátka abychom měli každý den míč na noze a úplně z toho nevypadli. Pak máme běhání, intenzivní výběhy do schodů a podobně. Mně se to líbí. Zároveň se samozřejmě snažíme dodržovat všechna opatření," ujišťuje dvaatřicetiletý stoper.

Ani v Augsburgu nesmí nikdo riskovat. „Musíme dodržovat odstupy od ostatních. Já se třeba snažím chodit co nejmíň do kabiny, takže se převlíkám doma. Jezdím rovnou na trénink, abych nebyl s nikým v kontaktu, a po tréninku se sprchuju zase doma. Zároveň se musí každý hned hlásit doktorovi, kdyby byl jen trochu nakřáplý, což je naprostý základ," popisuje Suchý praktickou stránku.

Synek stihl jen dva týdny školky

Podstatně se změnil i běžný život v Německu. „Jsou třeba zavřené obchody. A taky všechna místa, kam bychom jinak mohli vzít děti. Třeba různé herničky. A zavřené jsou samozřejmě taky školy, takže děti jsou od rána do večera doma. Dcera dostává úkoly na dálku. Syn je mladší, do školy ještě nechodí. Teprve začal chodit do školky, ale stihl jen dva týdny, než ji zavřeli," vypráví odchovanec pražské Slavie.

Marek Suchý si za asistentce sportovního ředitele Augsburgu Stefana Reutera a Viktora Koláře z agentury Sport Invest zapózoval s dresem Augsburgu přímo na stadionu.

Augsburg je větší město než Basilej, kde Suchý prožil minulé sezony. „Líbí se nám tady. Máme pěkný domeček, kousek mezinárodní školu a školku pro děti, blízko do přírody... Prostředí se nám líbí. Myslím, že přechod z jedné země do druhé jsme docela zvládli a jsme spokojení," usmívá se.

V týmu jsou ještě další čeští hráči Tomáš Koubek a Jan Morávek, což Suchému ulehčilo adaptaci. Oba mu byli oporou i v době zranění.

„Táhlo se, ale oba mě podporovali, stejně jako manželka a děti. Vždycky je příjemné, když si v cizím prostředí můžete s někým popovídat i v češtině. Měl jsem štěstí i v Basileji, kde jsem byl s Tomášem Vaclíkem. Ale výhoda také byla, že se domluvím německy. Noví spoluhráči to ocení a všechno je o hodně snazší," poukazuje Suchý.