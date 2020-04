Kadeřábek věří v dohrání bundesligy, ale tvrdí: Bez diváků se bude hrát konce roku!

Ulevilo se vám?

Upřímně, tři týdny běhání po lese byly náročné na hlavu. Člověk nevěděl, na co se vlastně připravuje. Na hřišti je všechno veselejší. Byť specifické, nemůžeme jít do kontaktu, jen si přihrávat. Ale pořád lepší než běhat v lese. Nemůžeme se pochopitelně scházet celé mužstvo najednou, máme skupinky, které mají přidělené časy.

Kolik hráčů tvoří jednu skupinku?

Čtyři, trénujeme ale ve dvojicích. De facto tedy trénuju jen s jedním spoluhráčem. Po tréninku se rychle osprchujeme a odjíždíme domů. Vzápětí přijede další skupinka. Potkáváme se s ostatními maximálně na parkovišti. Kabina je zamčená, do ní nesmíme. V tréninkovém centru máme každý svůj pokoj se sprchou, tam máme připravené věci.

Bude podle vás bundesliga pokračovat?

V Německu převládá optimismus, že se liga dohraje. Nikdo si nepřipouští, že by sezona předčasně skončila. Jde o obrovské částky peněz. Pokud by se soutěž nedohrála, některé kluby by měly existenční problémy. Každopádně je pro všechny velká neznámá, pokud by se začalo hrát. Nelze odhadnout, v jaké formě týmy budou. Jisté pouze je, že by se hrálo bez diváků. Tipuju, že až do konce tohoto roku.

Proč myslíte?

Jde o můj osobní pocit, tip, vzhledem k situaci. Bez fanoušků je bohužel fotbal divný. Zažil jsem prázdné tribuny dvakrát ve Spartě, shodou okolností jsem dal svoje první dva ligové góly. Takže by se mi mohlo bez diváků dařit. Ne, teď vážně. Samozřejmě raději s fanoušky, ale zdraví je na prvním místě. Kdybychom mohli hrát, byť bez diváků, byli bychom strašně rádi.

S Hoffenheimem ztrácíte na poslední pohárovou příčku dva body. Pokud se bundesliga dohraje, zvládnete útok na Evropu?

Zbývá odehrát devět kol, v sedmi případech narazíme na soupeře, kteří jsou v tabulce pod námi. Měli bychom to zvládnout. Ale upřímně, na tohle teď nikdo nemyslí. S klukama si říkáme, že si vůbec nedokážeme představit, že se všichni sejdeme a budeme sledovat na videu soupeře. Nepředstavitelné v této situaci.

Vypadá, že Německo pandemii zatím zvládá. Nárůst nakažených je sice velký, ale mortalita nízká.

V Německu je zdravotnictví na špičkové úrovni. Celkově je patrné, že lidé situaci vnímají jinak než na začátku pandemie. Nejdřív to vypadalo jakoby v pohodě, postupem času všichni pochopili, že to není žádná sranda. V Německu je volnější režim než v Česku, není tak přísný. Ale snažíme se s manželkou a dcerkou Emmou dodržovat česká pravidla, nosíme roušku.

Jak zvláštní období tříletá Emma zvládá?

Jsme překvapení, že se nás neptá, proč nejdeme na dětské hřiště. Máme blízko venkovní i vnitřní. Za celou dobu se nezeptala, proč tam nemůžeme. Jediné, co jí zajímá, je, proč nemůže do školky, kam chodí každý den. Vysvětlili jsme jí, že ostatní děti do školky také nechodí, ale že se tam s nimi zase uvidí. Velké překvapení, jak všechno zvládá, že se nenudí.