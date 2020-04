Vzorky fotbalistů v bundeslize možná bude kontrolovat veterina

Německá liga byla přerušena v polovině března kvůli pandemii nemoci covid-19. Podle předběžných plánů by se soutěž mohla znovu rozběhnout o víkendu 9. a 10. května. Pokud by k tomu však vláda dala svolení, hrály by se zápasy bez diváků a navíc by hráči i členové realizačních týmů museli být pravidelně kontrolováni.

A právě kvůli tomu vedení ligy kontaktovalo zástupce masokombinátu v Severním Porýní-Vestfálsku. "Pokud by nemocniční laboratoře byly zahlcené, můžeme nabídnout naše kapacity. Když trochu upravíme směny, tak je naše laboratoř schopná zkontrolovat několik tisíc vzorků denně," citovala mluvčího společnosti agentura SID.