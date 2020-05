Rozhodnutí Merkelové o odkladu záložníka Herthy Daridu nepotěšilo, ale je optimista: Věřím, že začneme už 16. května

Kancléřka Merkelová posunula možný start bundesligy z 9. května zatím na neurčito. Konečný verdikt by měl padnout ve středu. Berete to jako komplikaci?

Bohužel se start posouvá, ale slyšel jsem názory mnoha lidí, kteří se shodují, že by se mohlo začít 16. května. Věřím, že tento termín bude ve středu schválen. Byl bych moc rád, kdybychom začali, a nejen já.

Neobáváte se varianty, kterou kancléřka také vyslovila, že by zákaz platil v případě nutnosti až do konce srpna?

Stát se to může. Bundesliga by se nedohrála a její řídící orgán by musel rozhodnout, co s nedohraným ročníkem. Ale jak vnímám situaci v Německu, přísná opatření se postupně rozvolňují, děti by se měly vrátit do škol a život postupně k normálu. Jsem optimista.

Ale hrálo by se bez diváků...

To je samozřejmě škoda, na prázdných stadionech nebude ta pravá atmosféra. Přesto bych restart uvítal. Fanoušci by viděli fotbal alespoň v televizi. I to by bylo zpestření. Určitě by bylo lepší sezonu dohrát než ji ukončit a rozhodovat od stolu.

V Anglii jsou proti znovu zahájení soutěží i samotní hráči, v Nizozemsku a ve Francii sezonu definitivně ukončili. Španělsko a Itálie váhají. Nemůže být bundesliga ukončena předčasně i pod vlivem těchto skutečností?

Jak už jsem řekl, stát se může cokoliv. Byl bych raději, kdyby se hrálo a tento názor převažuje podle toho, co jsem slyšel a četl, i u většiny dalších hráčů a činovníků. Ještě by to chtělo mít alespoň chvíli možnost společných tréninků kvůli lepší sehranosti. Ale fotbal jsme určitě nezapomněli.

Trénujete už tři týdny, jak jste na tom fyzicky?

Pořád trénujeme ve skupinkách po osmi, ale dvojfázově. Trenér Labbadia nám dává do těla, to je dobře. O víkendech běháme na sporttestru. Přípravu jsme vzali vážně, fyzicky jsme na tom dobře.

Co míč, ten už vám nedělá potíže jako na začátku tréninků?

Už ne. (směje se) Samozřejmě jsme potřebovali po té pauze nějaký den na to, abychom se zase s balonem skamarádili. Už je to v pořádku. Moc se těším, až zase budeme hrát fotbal.