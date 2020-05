Fotbalista Stuttgartu musel do izolace, test neurčil, zda je negativní

Nejmenovaný fotbalista Stuttgartu musel kuriózně do domácí izolace. Lékaři nedokázali z testu na nový typ koronaviru určit, zda je hráč druholigového německého týmu nakažený, a tak ho raději poslali do karantény.

"Jeho nález je nejasný. Ze vzorku není zřejmé, zda se tam nachází virus covid-19, nebo ne," uvedl Stuttgart na svém webu. "I když nemá žádné příznaky, je v domácí karanténě. Budou následovat další testy," dodal aktuálně druhý tým druhé bundesligy.

V Německu jako v první zemi sáhli k plošnému testování všech hráčů a členů realizačních týmů první a druhé ligy, které se připravují na obnovení přerušené sezony. Lékaři v pátek odhalili tři pozitivní případy v Kolíně nad Rýnem - nákaza se potvrdila u dvou fotbalistů a fyzioterapeuta. Nedělní druhé kolo testů skončilo u zbytku hráčů i realizačního týmu negativním výsledkem.

V ostatních klubech se nákaza nevyskytla, i když výsledky testů zatím zveřejnilo jen 11 z 18 účastníků bundesligy. Negativní výsledky všech hráčů a členů realizačního týmu dnes oznámil i Bayern Mnichov. Německý šampion se zatím stále nevrátil do plné přípravy a nejméně do středy, kdy by měla o dalším osudu bundesligy jednat německá vláda, zůstává v tréninku po skupinách.