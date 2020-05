Testy na koronavirus? Nic příjemného, ale dalo se přežít. Morávek věří, že se bundesliga dohraje

Dohrát, nebo ukončit. Nejčastější otázka, která se poslední dny vznáší nad německou fotbalovou ligou. Požehná ve středu kancléřka Angela Merkelová jejímu pokračování? „Všichni věří, že se bundesliga dohraje. Jinak to bude mít pro celý německý fotbal fatální následky. Hned třináct z šestatřiceti klubů první a druhé ligy by mělo velké problémy," říká záložník Augsburgu Jan Morávek.

Jste ve velkém očekávání, jak situace okolo dohrání bundesligy dopadne?

Myslím, že napjatý je celý fotbalový svět. Po víkendovém celoplošném testování na koronavirus v první a druhé lize se objevilo deset pozitivních testů. Což určitě není moc dobré. Uvidíme, jaké závěry se z toho vyvodí.

Je tedy spíš předpoklad, že se hrát bude?

Nejdřív se psalo, že se začne devátého května. Potom se datum posunulo, teď vycházíme z toho, že se bude hrát šestnáctého. Jenže je tam pořád ale...

Měly by při negativním scénáři některé kluby existenční starosti?

Pokud by se bundesliga nedohrála, mělo by podle médií vážné problémy Schalke. Celkově by se to dotklo třinácti z šestatřiceti prvoligových a druholigových klubů, což je obrovské číslo. Opravdu, pro celý německý fotbal by mělo nedohrání fatální následky. Z tohoto důvodu se dělá všechno pro pokračování.

O víkendu byli pozitivně testováni dva hráči Kolína nad Rýnem a klubový fyzioterapeut. Tým však trénuje společně dál. Znamená tedy, že v případě pozitivního testu se karanténa týká pouze dotyčných, nikoli celého mužstva?

Ano. Přiznám se, úplné detaily neznám. Trojici v Kolíně separovali, následně proběhlo testování zbytku týmu, všichni byli negativní. Říká se, že pokud budeme směřovat k dohrání soutěže, měly by všechny celky absolvovat testy dvakrát týdně.

Jakým způsobem testování probíhalo?

Před tréninkem dorazili na stadion lékaři a provedli klasické výtěry pusa a nos. Nic příjemného, ale dalo se přežít. Co jsem zaslechl, jeden z lékařů z laboratoře, která je téměř hlavní pro celé Bavorsko, je velký fanda Augsburgu. Chopil se testování osobně, měli jsme v tomto štěstí.

Jaký je současný tréninkový režim Augsburgu? Nadále se připravujete po skupinkách?

Čekáme na zelenou od fotbalového svazu, který vyhodnocuje testování. Paderborn už v pondělí společně trénoval, stačil se otestovat rychleji. My se zapojíme během následujících dnů. Nemůžu se už dočkat. Situace je specifická. Je zvláštní, když přijdu do kabiny, kde je šest až osm kluků, ve vedlejší šatně to samé. Další kluci jsou v kabině rozhodčích. Jsme rozházení po celém stadionu. Člověk by nejraději už hrál. Věříme, že budeme všichni schopní držet si odstup od té nehezké věci, která se po světě děje.

Těší se fanoušci, že by mohli vidět fotbal alespoň v televizi?

Myslím, že ti normální by byli šťastní. Ultras ale koušou těžce, že si nebudou moct zafandit na stadionu. Vůbec se jim nelíbí prognózy, podle nichž se bez diváků bude hrát hodně dlouho. Rve jim to srdce. Nám hráčům také. Ale pokud si můžete vybrat, jestli hrát bez diváků, nebo vůbec, volba je jasná. Věřím a doufám, že nedopadneme jako ve Francii nebo v Holandsku, kde byly soutěže ukončeny.

Pokud se začne šestnáctého května, neměly by týmy ani čtrnáct dnů společné přípravy...

To je další věc. Zvyšovalo by se riziko zranění, údajně jsou zakázané přáteláky, půjde se opravdu z nuly na sto. Bude to křest ohněm pro všechny. I vzhledem k pravidlu, podle kterého by celý týden před startem ligy mužstva strávila jakoby v karanténě. Byla by na hotelech, aby se totálně omezil kontakt s jinými lidmi. Pro kluky, kteří mají děti, nic příjemného. Ale taková je situace.

Mezi otce se řadíte od prvního dubna i vy, manželka vám porodila syna Dana. Jak se cítíte v nové roli?

Byl jsem strašně rád, že jsem mohl být u porodu. Relativně rychle jsem sice musel porodnici opustit, ale vím, že v Česku bych v tu dobu takovou možnost neměl. Manželku a malého jsem pak nemohl v porodnici navštěvovat, pro ženu to bylo těžké. Ale zvládli to, po pár dnech jsem si je odvezl domů. Sžíváme se, hledáme a vytváříme si rytmus. Tedy vytváří ho spíš malý nám. (směje se)