Pavlenka: Bundesliga může být velkým příkladem pro další soutěže

Bundesliga už příští sobotu jako první z velkých fotbalových soutěží znovu rozehraje sezonu přerušenou koronavirem a podle brankáře Brém Jiřího Pavlenky to ukazuje, že Němci zvládli pandemii dobře. Jeho celek se mohl ve čtvrtek jako poslední z nejvyšší soutěže vrátit do tréninku v kompletním složení a má přes týden na to, aby naladil formu na úvodní utkání, které odehraje v pondělí 18. května. Hráči mezitím musejí absolvovat i povinnou karanténu, během níž budou týden cestovat jen mezi hotelem a stadionem a budou odloučeni od domova.

"Samozřejmě bundesliga může být velkým příkladem i pro ostatní soutěže, ale já myslím, že tady v Německu rozhodlo hlavně to, že situace okolo koronaviru tu byla na rozdíl od ostatních států celkem dobrá. Na rozdíl od Francie, Anglie a Španělska, kde je počet nakažených přibližně stejný, je tady počet úmrtí v úplně jiných a menších číslech," řekl Pavlenka ČTK.

"Konečně padlo nějaké rozhodnutí, protože přece jen ta doba, kdy se to každý týden posouvalo, byla dlouhá. Jsme rádi, že se to nějakým způsobem konečně posunulo a že můžeme začít," dodal český reprezentant.

Jeho celek, kde působí i další Čech obránce Theodor Gebre Selassie, mohl teprve ve čtvrtek zahájit klasický společný trénink celého týmu. "Kromě toho, že se čekalo na vládu, aby umožnila fotbal, tak tréninky a počet lidí, kolik může trénovat, ovlivňuje také spolková vláda jednotlivých zemí v Německu. My jsme mohli začít s týmovým tréninkem až ve čtvrtek jako poslední v celé bundeslize. DFL (vedení soutěže) nám proto vyšlo vstříc a tím, že jsme za sebou ještě neměli žádný týmový trénink, nám umožnilo odehrát první zápas až v pondělí," uvedl Pavlenka.

Werder stejně jako ostatní týmy musí před startem ligy do povinné izolace. "Sedm dní před prvním zápasem nastoupíme do karantény a budeme cestovat jen mezi týmovým hotelem a stadionem. Nic jiného nepřipadá v úvahu. Takže na týden budeme odloučeni od domova a rodin," řekl Pavlenka.

Hráče také čeká další testování na koronavirus. "V Brémách za sebou máme tři testy. Myslím, že nás tady možná budou pro jistotu testovat ještě častěji, aby se nic nepodcenilo. Teď to bude každý týden probíhat tak, že před zápasem musí udělat test. A když se nebude hrát ve středu, tak se možná v polovině týdne bude dělat ještě jeden test," mínil Pavlenka.

Zpřísněná hygienická opatření čekají na týmy také během utkání. Hráči si například nebudou podávat ruce a omezit by měli i společné oslavy po vstřelení gólu. "Pro všechny to bude zcela nová situace oproti normálním zápasům. Fotbal hrajeme pro fanoušky a teď budeme nastupovat a uvidíme jen prázdné tribuny. Pro fanoušky bylo složité tento fakt přijmout, ale zdraví je přednější. Myslím, že lidé jsou rádi, že se fotbal vrátí aspoň na televizní obrazovky a zase se víkendový program trochu zpestří," řekl osmadvacetiletý gólman.

Hráči Werderu mají jen něco málo přes týden na to, aby zkusili vyladit formu na obnovený start ligy. "Žádný přátelák určitě nebudeme mít. Co se týká kondičních věcí, toho jsme dělali dost. Takže teď už budeme víc na balonu a budeme vše ladit k zápasu a k tomu, aby sezona pro nás skončila úspěšně. Počet lidí, který mohl trénovat ve skupině, byl v každé spolkové zemi rozdílný, takže v tom to měly týmy rozdílné. Ale to člověk neovlivní. Každému bude chybět zápasová praxe, situace, které máte v zápase, jsou ojedinělé a s tréninkem se to nedá srovnávat," uvedl Pavlenka.

Paddy McNair ze Severního Irska obchází českého brankáře Jiřího Pavlenku a dává na 3:0 pro svůj tým.

Vlastimil Vacek, Právo

Brémám v tabulce patří předposlední 17. místo se ztrátou čtyř bodů na šestnáctý Düsseldorf, mají ale zápas k dobru. V pondělí začnou doma proti Leverkusenu. "Jasný úkol je záchrana, nic jiného si ani člověk nemůže připouštět," řekl bývalý gólman Ostravy a Slavie Praha.

Vedení soutěže plánuje, že sezona skončí o víkendu 27. a 28. června. "Chtějí ji hlavně dokončit do 30. června, aby nebyly problémy se smlouvami a aby se nemusely řešit i ostatní věci. Myslím, že tlak na dohrání sezony byl dost veliký, protože jde o spoustu peněz, co se týká televizních práv. Tady v Německu a nejen tu, ale i v Anglii a prostě ve všech top ligách to klubům zajišťuje třeba i 50 nebo 60 procent rozpočtu. Pro spoustu klubů by to mohlo mít fatální následky, kdyby o ty peníze přišly," dodal Pavlenka.