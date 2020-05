Stoper Augsburgu Suchý po osmi měsících hrál v bundeslize. Cítil jsem se dobře, ale prázdné tribuny jsou divné, říká

Z trojice českých hráčů v Augsburgu jste nastoupil jediný v základní sestavě. Gólman Tomáš Koubek i záložník Jan Morávek zůstali na lavičce. Překvapila vás nominace?

Během týdne jsem vnímal, že bych mohl po dlouhé době nastoupit v základu. Makal jsem tvrdě a před zápasem mi trenér Herrlich řekl, že se mnou byl v přípravě spokojený a šanci si zasloužím. Pochopitelně jsem byl rád a zápas jsem si po tak dlouhé době čekání užil. Střídal jsem proto, že Wolfsburg poslal na hřiště vysokého útočníka, tak na to kouč reagoval vysokým stoperem. Nečekal jsem to, ale respektuji jeho rozhodnutí. Příjemné bylo, že mě za výkon pochválil.

Proč nehráli gólman Tomáš Koubek a záložník Jan Morávek?

Překvapilo mě, že nenastoupil ani jeden. Držíme si palce, makáme spolu poctivě. Bylo to rozhodnutí trenéra. Snad v příštím utkání kouč na ně ukáže a dá jim šanci.

Řešil jste na hřišti nějaké složité situace?

Snažili jsme se hrát vzadu kompaktně, posouvali se ze strany na stranu, přebírali hráče. Starosti jsme měli s rozehrávkou, tak jsme se podle pokynů trenéra snažili hrát pozorně odzadu. Vcelku nám to vycházelo. První gól jsme dostali po centru, kdy soupeř trefil balón perfektně z dálky. Podílel jsem se částečně na našem vyrovnání, když jsem šel do souboje se soupeřem, ten musel hlavičkovat na vlastní bránu a toho využil spoluhráč Tin Jedvaj. Na to, že jsem hrál naposledy začátkem září jsem těch 65 minut podle mě zvládl dobře.

Takže návrat na trávník kazí jen ta prohra...

Přesně tak. Jednu chvíli to vypadalo, že půjdeme do vedení, ale skóroval soupeř. My jsme po půli vyrovnali a postupně se hra ustálila. V závěru zápasu byl ale Wolfsburg o něco lepší a dal v poslední minutě vítězný gól. Je to nepříjemné, ale jedeme dál.

Byla znát při utkání po víc než dvou měsících vynucené pauzy určitá nerozehranost?

Především bylo super si po tak dlouhé době zahrát proti skutečnému soupeři, a nejen proti sobě na tréninku. V zápase byla znát rivalita. Na to, jak dlouho jsme nehráli, mělo utkání dobré parametry. Určitě je co zlepšovat, ale časem půjde kvalita hry nahoru.

Neměl jste nepříjemné pocity při kontaktu s protihráčem?

Vůbec ne! Už z tréninku jsme hráli kontaktně. Při utkání na tohle nemyslíte. Hrajete fotbal.

Jak jste se cítil před prázdným hledištěm?

Divně. V Německu fanoušci chodí, vytvářejí skvělou atmosféru. To platí i o Augsburgu. Ta pochopitelně chyběla, ale zápas hráče rychle vtáhne, zvyknete si na tichou kulisu a neřešíte to.

Nebyl společný nástup, každý hráč stál sám, náhradníci seděli v rouškách a dál od sebe. Byla opatření na stadiónu hodně přísná?

Spíš nezvyklá. Při nástupu na hřiště, samozřejmě v rozestupech jsme se hned postavili na svá místa v sestavě. Další opatření jsme zvládli bez problémů, všichni si uvědomují, že je to třeba, včetně neplivání na trávník.

Měřili vám před vstupem na stadión teplotu, a měli jste uvnitř více šaten a sprchovali se jednotlivě?

Na stadión jsme přijeli autobusem, všichni jsme měli roušky. Snažili jsme se dodržovat rozestupy při vystupování. Teplotu nám nikdo neměřil. V šatně jsme měli dresy dva metry od sebe, museli přidat židle, abychom se tam vešli. Ve sprchách jsme byli maximálně ve dvou, ale to už dodržujeme i po tréninku.

Objímání zakázáno. Nezvykle slavili gól Daniel Ginczek (vlevo) a Kevin Mbabu z Wolfsburgu.

Tobias Hase, ČTK/AP

Kdy vám dělali poslední testy před zápasem?

Den před utkáním nám dělali test na covid-19 výtěrem z krku. K večeru se věděly výsledky, u nás byli všichni negativní.

Bylo znát, že na lavičce nesedí potrestaný trenér Herrlich, který přes zákaz opustil hotel?

Jeho nepřítomnost byla hodně kuriózní. Heiko Herrlich je velmi zodpovědný člověk. V tu chvíli si neuvědomil, že by mohl nastat problém. K trestu se postavil jako chlap a přijal ho. Pro nás to bylo nepříjemné, potřebujeme trenéra vnímat na čáře. Jeho postoj k trestu ocenili svaz, vedení soutěže i fanoušci, doufáme, že v příštím utkání už na lavičce bude.

Vnímáte pozitivně, že bundesliga znovu začala a ukázala světu, že se dá hrát i v této době?

Určitě! V tomhle směru se Němci ukázali v perfektním světle, předvedli, že fotbal se dá hrát i za této složité situace v době koronavirové pandemie. Věřím, že všechno bude dál pod kontrolou a bez problémů. Restart bundesligy by měl být příkladem i pro ostatní země včetně Česka.

Týden jste strávili v karanténě na hotelu. Vrátili jste se zpátky nebo můžete k rodinám?

Ten týden karantény byl tak maximem, co se dá na hotelu strávit. Hrozilo i čtrnáct dní, což by bylo mnohem horší. Po zápase jsme se mohli rozejít domů k rodinám.