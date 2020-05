Brankáři Dortmundu Bürkimu připomněl zápas bez diváků dětství

"Nijak se to nelišilo od zápasů, které jsme hráli jako děti, tedy bez diváků a pro zábavu. Tak k tomu tým přistoupil. Pro fanoušky u televizních obrazovek to je skvělý výsledek," citovaly klubové stránky Bürkiho, který za Borussii odchytal 200. soutěžní utkání.

Jeho slova potvrdil i záložník Julian Brandt. "Preferoval bych, kdybychom hráli za normálních okolností. Všichni si musíme zvyknout, ale v takové situaci se to musíte pokusit užít. A to se nám povedlo. A jak lépe začít obnovenou sezonu než výhrou?" uvedl čtyřiadvacetiletý Němec, který asistoval u druhé a třetí trefy Dortmundu.

"Hráli jsme dobře, i když to nebylo dokonalé. Zvlášť ve druhé půli jsme se měli snažit udržet tu úroveň. Ale rychle jsme zvýšili na 3:0, to nám hrálo do karet. Ke konci už nám docházely síly. Na první zápas po dlouhé době to bylo dobré. Můžeme na něm stavět," konstatoval Brandt.

Spokojenost neskrýval ani trenér vestfálského mužstva Lucien Favre. Jeho svěřenci vyhráli v lize popáté za sebou a z druhé pozice ztrácí bod na vedoucí Bayern Mnichov, který má k dobru dnešní utkání na hřišti Unionu Berlín. "Výsledek 4:0 je dobrý. Klíčové bylo, že jsme hráli dobře v obraně. Byla to nevídaná zkušenost. Žádný zvuk při střele, krásné přihrávce nebo gólu. Je to zvláštní. Naši fanoušci nám scházeli, ale hráči se dokázali soustředit na cíl," prohlásil dvaašedesátiletý Švýcar.