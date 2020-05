Obránce Brém Gebre Selassie slavil jubilejní gól: Ale bez fanoušků chybí druhý život

Štve vás, že zrovna jubilejní gól na 1:1 body nepřinesl?

Také. Ale celkově mě mrzí zlomové momenty v utkání. Mohli jsme vyrovnat i na 2:2, bohužel z protiútoku nám dali třetí gól a zápas se zlomil. Potom už to bylo těžké. Výsledek tomu sice neodpovídá, ovšem nepřejeli nás. Pozitivní je, že šance jsme měli, jen jsme s nimi nedokázali naložit jako oni. A že to byl můj dvacátý gól? V momentální chvíli to není něco, co by mě nějak extrémně těšilo. Na takové bilancování bude čas až po kariéře.

Jak těžké bylo trefu neslavit, což se doporučuje kvůli koronaviru?

Upřímně, ani nevím. Když jsem ho dal, myšlenkami jsem byl někde úplně jinde a nesoustředil se na to, co dělám. Atmosféra na stadionu bez diváků je však celkově jiná, emoce vás nestrhnou. Kdyby bylo na stadionu 45 tisíc lidí, asi bych ho slavil jinak.

Jak jste se tedy před prázdnými tribunami cítil?

Musím říct, že je to velmi zvláštní pocit hrát soutěžní zápas v podstatě před žádnou kulisou. Obzvlášť když jde o bundesligu. Na hřišti se však vždy snažíte odevzdat to nejlepší.

Chyběli vám vaši fanoušci hodně?

Samozřejmě. Element fanoušků může ubrat kvalitám soupeře a může ho rozhodit a ten tam nyní schází. Na druhou stranu teď hrajeme ve Freiburgu, kde je před fandy také těžké hrát a nyní to bude výhoda zase pro nás. Ve finále je to pro všechny stejné, byť každopádně je to škoda.

Byla na týmu znát nerozehranost?

Pochopitelně po dvou měsících pauzy bez zápasu to nemůže být ideální. Ovšem situace jsme měli vyřešit lépe, ukázala se individuální kvalita Leverkusenu, asi nepotřebují tolik času se sehrávat a něco pilovat. Kvalitu ukázali na plné čáře, což se nám v rozhodujících chvílích zápasu nepovedlo.

Nachází se Brémy v kritickém stavu? Na barážovou příčku ztrácíte pět bodů.

Naše situace se po tomto kole nijak diametrálně nezměnila, akorát máme o zápas méně. Ale mohli jsme využít toho, že ostatní výsledky hrály pro nás. Musíme dobře zregenerovat a snažit se jít pozitivně dál. Do konce zbývá ještě 9 zápasů, ve hře je 27 bodů.

Vybral byste už nyní aktuální sezonu jako vaši v Německu nejtěžší?

Asi ano. V podobné situaci jsme už byli, ale člověk cítil, že když hrál domácí zápas, vytvořila se taková atmosféra, která mu na hřišti vdechla ještě druhý život. Tohle tam nyní bez fanoušků opravdu schází.