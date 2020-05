Legenda Brém se pustila do Pavlenkova týmu: I já bych byl ve čtyřiceti lepší, zuří Klasnič

"Hráči se musejí stydět. I já bych ve čtyřiceti předvedl lepší výkon," zlobil se Klasnič v rozhovoru pro list Bild. Werder, jehož dres obléká i český brankář Jiří Pavlenka, má v tabulce na sestupovém předposledním místě pětibodovou ztrátu na barážovou příčku. K dobru má navíc jeden zápas.

"Pořád slyším nějaké výmluvy. Každý se musí sám sebe zeptat, jestli opravdu odevzdává 100 procent a jestli za klubem stojí," prohlásil Klasnič, jenž s Werderem v roce 2004 slavil double v lize a poháru.

Propuštění trenéra Floriana Kohfeldta podle někdejšího chorvatského reprezentanta nic nevyřeší. "To je vždycky to nejsnazší řešení. Vyhazov by byl podle mne špatný. A navíc: kdo by přišel pak?" řekl. Jediná cesta podle Klasniče je, že se hráči zamyslí a naplno zabojují.