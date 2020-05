Nejlepší gól kariéry, řekl Kimmich o své trefě proti Dortmundu

Dortmundský brankář Roman Bürki míč z kopačky Joshuy Kimmicha na cestě do sítě nezastavil.

Kimmich rozhodl zápas, který se kvůli vládním opatřením v boji s nemocí covid-19 hrál bez diváků, ve 43. minutě. Před hranicí pokutového území získal míč a chladnokrevně přehodil domácího brankáře Romana Bürkiho.

"Bylo to docela spontánní rozhodnutí. Neviděl jsem, kde zrovna gólman stál, ale před utkáním nám říkali, že Bürki čas od času vyráží daleko před brankovou čáru," řekl krajní obránce nebo defenzivní záložník pro web Bayernu.

"V posledních dvou zápasech jsem třikrát vystřelil a nefungovalo to. Takže jsem to teď zkusil takhle. Byl to určitě nejlepší gól mé kariéry. A hlavně byl velice důležitý," doplnil Kimmich.

Nejen za krásnou branku slyšel hodně chvály. "Joshuo, chlape, to bylo docela golazo. Už na začátku zápasu ukázal, že je plný energie," prohodil při Kimmichově interview záložník Bayernu Thomas Müller. "V záloze umí využít a ukázat své kvality. Opravdu dobře vyspěl a vždycky jede na sto procent. Je to prostě skvělé," přidal trenér mnichovského mužstva Hans-Dieter Flick.

Bayern si šest kol před koncem sezony vytvořil před Dortmundem sedmibodový náskok a má na dosah osmý mistrovský titul za sebou. Rozjetý bavorský gigant nezaváhal ani ve třetím utkání po restartu německé ligy a vyhrál 13 z posledních 14 duelů.

"Bylo to extrémně důležité vítězství. Teď máme na Borussii pěkný polštář a pro ně bude mentálně těžké s námi držet krok. Vedení ale musíme potvrdit v příštích zápasech," konstatoval pětadvacetiletý Kimmich.