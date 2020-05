Schickův gól rozesmál Německo. Šílené, nevím, co se stalo, kál se nešťastník

Šílený vlastňák! Trefě českého útočníka Patrika Schicka do sítě Herthy Berlín se směje celé Německo. Český reprezentant vystřelil, brankář soupeře však jeho ránu lapil. Pak ale přišel nepochopitelný zkrat a míč nakonec skončil v síti. „Nevím, co se stalo. Chtěl jsem střelu chytit, praštil jsem sebou a míč jsem si pak vlastně hodil do sítě. Bylo to šílené," popsal nešťastný brankář Rune Jarstein zásah, po kterém Lipsko vedlo 2:1. Berlínský tým nakonec bral bod za remízu 2:2.