Lipsko - Paderborn 1:1 Schick se zase trefil! Lipsko však doma opět ztratilo body. Šlágr vyhrál Bayern

Český reprezentant Patrik Schick se po restartu německé nejvyšší soutěže dostal do báječné formy, kdy trefil v bundesligovém utkání potřetí v řadě. Jeho Lipsko však doma jen remizovalo s Paderbornem 1:1. Ve šlágru kola pak doma Leverkusen prohrál s Bayernem 2:4. Mnichovský klub vede tabulku o deset bodů před Dortmundem, ten má ale zápas k dobru.

Míč míří do sítě. Z gólu se raduje český útočník Patrik Schick, který poslal Lipsko v bundesligovém utkání do vedení.

Lipsko se ujalo vedení ve 27. minutě. To kanonýr Werner přihrál v pokutovém území svému parťíákovi a Schick levačkou uklidil míč k tyči. Mohl tak slavit vstřelený gól ve třetím utkání v řadě. Trefil se i proti Herthě Berlín a v Kolíně nad Rýnem. Radovat z tříbodového zisku se ale nakonec v bitvě s Paderbornem nemohl, ve druhé minutě nastavení totiž vyrovnal Strondiek.

Suverén německé nejvyšší soutěže - Bayern Mnichov - vyhrál ve šlágru na hřišti Leverkusenu poměrem 4:2 a utrhl se druhému Dortmundu už na deset bodů. Tým BVB však čeká ještě sobotní večerní dohrávka.

Vidět byl opět kanonýr Bayernu Lewandowski, jenž si třicátou brankou v sezoně upevnil vedení v tabulce střelců. Alespoň 30 gólů v jedné bundesligové sezoně dal už potřetí. Víckrát to dokázal jen Gerd Müller, kterému se to povedlo pětkrát. Do historie se zapsal i Thomas Müller, jenž přihrál na dvě branky Bayernu a má v sezoně už 20 asistencí. Tím vyrovnal rekord soutěže Kevina De Bruynea z ročníku 2014/15, kdy belgický záložník hrál za Wolfsburg.